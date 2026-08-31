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John Galliano, decizie radicală după valul de controverse! Ce se întâmplă cu expoziția de la Met: „Am decis, cu mare tristețe…”

John Galliano a luat o decizie radicală după controversele provocate de expoziția pe care Metropolitan Museum of Art urma să i-o dedice în 2027. Celebrul designer a anunțat că proiectul nu va mai merge înainte și a vorbit deschis despre greșelile trecutului său, despre comunitățile pe care le-a rănit, dar și despre cei 15 ani de sobrietate și recuperare după dependența de alcool.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 19:33 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 19:43
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John Galliano a luat o decizie radicală după valul de controverse | Hepta
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John Galliano renunță la expoziția de la Met

Expoziția „John Galliano: Horizons” urma să fie deschisă în mai 2027 la Costume Institute din cadrul Metropolitan Museum of Art din New York și să stea în centrul ediției de anul viitor a Met Gala. Proiectul urma să treacă prin întreaga carieră a lui John Galliano, de la colecția sa de absolvire din 1984 și până la creațiile realizate pentru Givenchy, Dior, propriul brand și Maison Margiela. Ar fi fost doar a treia retrospectivă individuală dedicată unui designer în viață de Costume Institute, după Yves Saint Laurent și Rei Kawakubo.

Anunțarea expoziției a provocat însă un val de reacții din cauza trecutului controversat al creatorului de modă. În 2011, Galliano a fost concediat de Dior după ce au devenit publice declarații antisemite și rasiste făcute de acesta. Ulterior, designerul a fost condamnat în Franța pentru insulte publice pe criterii de origine, religie, rasă sau etnie.

Acum, John Galliano a decis să renunțe la expoziție.

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Într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram, designerul le-a mulțumit reprezentanților Met, dar și lui Anna Wintour, pentru încrederea acordată: „Sunt profund recunoscător Metropolitan Museum of Art și, în mod special, lui Max Hollein, Andrew Bolton și Anna Wintour pentru extraordinara onoare de a propune o expoziție dedicată muncii mele”, a transmis John Galliano.
Creatorul de modă spune că faptul că o instituție pe care a admirat-o întreaga viață a dorit să îi analizeze parcursul artistic l-a emoționat profund.

De ce a luat John Galliano această decizie

În aceeași declarație, Galliano explică faptul că hotărârea a venit după numeroase discuții și o perioadă de reflecție: „După multă reflecție și discuții cu The Met și cu toți cei implicați, am decis, cu mare tristețe, că este mai bine ca expoziția să nu aibă loc în acest moment.” Designerul și-a asumat din nou responsabilitatea pentru declarațiile din trecut și și-a cerut scuze comunităților afectate: „Rămân pe deplin responsabil pentru durerea provocată de cuvintele mele din trecut, în special pentru suferința provocată comunităților evreiască și asiatică, și îmi pare profund rău.”
Galliano a mai transmis că, din perspectiva sa, repararea greșelilor trecutului nu poate veni printr-o expoziție sau prin recunoaștere instituțională, ci reprezintă „o responsabilitate continuă”, demonstrată în timp prin ascultare, învățare și comportament.

John Galliano: „Nu vreau ca dezbaterea din jurul meu să pună The Met într-o poziție dificilă”

Un alt motiv invocat de creatorul de modă este presiunea pe care controversa ajunsese să o pună asupra muzeului și Costume Institute: „Nu vreau ca dezbaterea din jurul meu să pună The Met într-o poziție dificilă sau să distragă atenția de la munca remarcabilă a Costume Institute.” John Galliano a recunoscut, totodată, că pentru anumite persoane o expoziție organizată în onoarea lui ar fi putut fi dureroasă.

Controversa crescuse în ultimele zile.

Potrivit relatărilor din presa americană, proiectul fusese criticat de lideri ai comunității evreiești și de personalități publice din New York, iar unii donatori ai muzeului își exprimaseră nemulțumirea.

John Galliano vorbește despre cei 15 ani de sobrietate

În mesajul său, designerul a făcut și o mărturisire personală. Galliano le-a mulțumit celor care i-au fost alături în ultimii 15 ani de sobrietate și recuperare după alcoolism și dependență: „Înțelepciunea, răbdarea și umanitatea voastră m-au ajutat mai mult decât aș putea exprima vreodată în mod adecvat.”
Creatorul de modă spune că le rămâne profund îndatorat oamenilor care l-au ajutat să își reconstruiască viața și încheie mesajul mulțumindu-le din nou lui Max Hollein, Andrew Bolton și Anna Wintour pentru sprijinul acordat.

Ce se întâmplă cu Met Gala 2027

Metropolitan Museum of Art a confirmat oficial decizia. Max Hollein, directorul și CEO-ul muzeului, a precizat că, după discuțiile purtate cu John Galliano, cele două părți au decis să nu continue proiectul.
Anna Wintour și-a exprimat, la rândul său, sprijinul pentru hotărârea designerului, pe care a caracterizat-o drept una curajoasă și corectă.

John Galliano și Anna Wintour
John Galliano
Anna Wintour

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