Vremea se schimbă radical de luni, 21 septembrie. Temperaturile scad cu până la 12 grade. ANM anunță ploi, vânt și ninsori

Vremea se schimbă de luni, 21 septembrie 2026. ANM anunță răcire accentuată, ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Vezi prognoza pentru țară și București.

Vremea se schimbă semnificativ în România începând de luni, 21 septembrie 2026. După temperaturile ridicate din ultimele zile, un episod de răcire accentuată va cuprinde treptat țara, iar în unele regiuni diferențele de temperatură vor fi importante. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată și ploi moderate cantitativ, valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10:00, până joi, 24 septembrie, ora 10:00. În plus, pentru ziua de luni a fost emisă o atenționare Cod galben de vânt puternic, valabilă între orele 12:00 și 21:00, în mai multe regiuni ale țării.

Conform www.meteoromania.ro, schimbarea de vreme va începe să se simtă luni în special în jumătatea de nord a țării, urmând ca marți și miercuri aerul rece să cuprindă și regiunile sudice. Temperaturile vor scădea, în medie, cu 8–12 grade Celsius, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă.

Cum va fi vremea luni, 21 septembrie 2026

Ziua de luni marchează începutul unei schimbări importante a vremii, dar răcirea nu va avea aceeași intensitate simultan în toată România. În jumătatea de nord, temperaturile vor începe să scadă accentuat, iar vântul va deveni o problemă în mai multe regiuni. În sud, răcirea va ajunge ceva mai târziu. Bucureștiul este exemplul cel mai bun: luni sunt prognozate încă 28–30 de grade Celsius, însă ulterior temperatura va scădea puternic. Conform avertizării ANM, luni vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Rafalele vor ajunge în general la 50–70 km/h. La altitudini mai mari de 1.700 de metri, vântul va fi și mai puternic, cu viteze de 80–90 km/h.

Cod galben de vânt luni, 21 septembrie

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Atenționarea Cod galben emisă de meteorologi este valabilă luni, între orele 12:00 și 21:00. Conform www.meteoromania.ro, zonele vizate sunt Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, rafalele vor atinge 50–70 km/h, iar în zonele montane înalte vor ajunge la 80–90 km/h. Avertizarea vizează, integral sau parțial, 13 județe, potrivit informațiilor ANM publicate duminică, 20 septembrie.

Unde va ploua

Schimbarea de vreme va fi însoțită și de precipitații. Conform www.meteoromania.ro, ploile se vor extinde treptat în mai multe regiuni, iar în intervalul vizat de informarea meteorologică vor fi perioade în care cantitățile de apă vor deveni moderate. Informarea ANM este valabilă până joi, 24 septembrie, ora 10:00, astfel că episodul nu se limitează la ziua de luni. Pe măsură ce masa de aer rece va avansa spre sud, valorile termice vor continua să scadă.

Primele ninsori la munte. Unde se poate depune zăpadă

Schimbarea va fi și mai evidentă în zona montană. La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile se vor transforma temporar în lapoviță și ninsoare. În aceste condiții, local se poate depune un strat de zăpadă. Tot în zona montană înaltă, vântul va sufla puternic, luni fiind posibile rafale de 80–90 km/h în zonele aflate sub Cod galben. Așadar, deși calendaristic suntem abia în luna septembrie, episodul aduce primele manifestări de vreme aproape hibernală în zonele înalte ale Carpaților.

Cât de frig se va face în România

Răcirea va fi semnificativă. Conform www.meteoromania.ro, temperaturile vor scădea în medie cu 8 până la 12 grade Celsius. Luni, vremea va deveni rece pentru această dată în jumătatea de nord, iar marți și miercuri răcirea se va extinde și în sud.

În perioada rece a episodului, temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade Celsius. Nopțile vor deveni și ele mult mai reci. În nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, minimele vor fi cuprinse în general între 2 și 11 grade Celsius, iar cele mai mici valori sunt așteptate în depresiuni. Prin urmare, diferența față de temperaturile apropiate de 30 de grade înregistrate în unele zone înaintea răcirii va fi una considerabilă.

Cum va fi vremea în București luni, 21 septembrie

Situația va fi diferită în Capitală, unde răcirea nu va ajunge în forță încă de luni.

Pentru București, ANM a emis o prognoză specială pentru perioada 21–24 septembrie.

Luni, 21 septembrie, vremea se va menține caldă, iar temperatura maximă va ajunge la 28–30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar noaptea va deveni temporar noros. Sunt așteptate averse slabe, cu cantități de apă de aproximativ 1–3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica după-amiaza și seara. Rafalele pot ajunge la 40–45 km/h. Temperatura minimă din noaptea următoare va coborî până în jurul valorii de 11 grade Celsius, potrivit prognozei speciale ANM.

Când se răcește vremea în București

Scăderea puternică a temperaturilor va ajunge în Capitală după ziua foarte caldă de luni. În următoarele zile, vremea va deveni mult mai rece, iar maximele vor coborî spre valori de aproximativ 18–21 de grade Celsius, în funcție de zi și de actualizarea prognozei. ANM estimează pentru ultima parte a intervalului analizat temperaturi minime de 6–9 grade, iar vremea va fi rece mai ales dimineața și noaptea. Așadar, în București diferența va fi ușor de resimțit: de la o maximă care poate ajunge luni la 30 de grade, la temperaturi cu aproximativ zece grade mai mici în zilele următoare.

Cât durează episodul de vreme rece

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă până joi, 24 septembrie, ora 10:00. Până atunci, România va traversa un episod caracterizat prin răcire accentuată, intensificări ale vântului și precipitații.

Cele mai mici temperaturi nocturne sunt așteptate în nopțile de 22/23 și 23/24 septembrie, când minimele vor coborî în general până la 2–11 grade Celsius, cu valori chiar mai mici în unele depresiuni. La munte, la peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Prin urmare, luni, 21 septembrie, nu va fi doar o zi mai răcoroasă, ci începutul unei schimbări importante de vreme. În timp ce sudul țării va mai păstra pentru scurt timp temperaturi apropiate de cele de vară, nordul va resimți deja pătrunderea aerului rece, iar până la mijlocul săptămânii răcirea va cuprinde întreaga țară.

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