Kate Middleton a dezvăluit noua ”obsesie” a mezinului său. Ce colecționează Prințul Louis, dându-le bătăi de cap părinților

Prințul Louis este o sursă de veselie și surprize în familia regală britanică. Iată pe ce i s-a pus pata acum micului Prinț.

Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 16:22
Prințul Louis are o nouă pasiune | GettyImages

Kate Middleton și Prințul William sunt foarte mândri de copiii lor. Dacă Prințul George se comportă deja ca un urmaș al tronului, fiind foarte serios, la fel și Prințesa Charlotte, care are grijă ca totul să fie așa cum trebuie și acasă, și la evenimentele publice, ei bine, Prințul Louis are încă răgazul să se comporte ca un copil.

Grimasele, reacțiile și comportamentul său îi face să râdă nu doar pe părinți, ci și pe fanii săi. Mulți văd o asemănare între el și Prințul Harry, amândoi fiind mezinii familiei, ceea ce i-a determinat pe toți ceilalți să fie mai indulgenți.

Citește și: Prințul Louis a atras atenția și a făcut senzație la „Trooping de Colour”. Gesturile prințului, surprinse de fotografi. Ce a făcut

Ce detalii adorabile a dat Kate Middleton despre mezinul său, Prințul Louis

Prințesa de Wales a participat la un eveniment în aer liber împreună cu Melania Trump, aflată în vizita oficială împreună cu Președintele Statelor Unite ale Americii.

Cele două au petrecut timp cu un grup de cercetași din Lewisham, la Grădinile Frogmore. Atât Kate, cât și Melania i-au ajutat pe copii la activitățile de toamnă, după care i-au servit cu biscuiți cu ovăz, miere și merișoare din bucătăria regală.

Mierea folosită în bucătăria regală este, de fapt, de la albinele Prințesei, aflate în Norfolk, la Anmer Hall.

Citește și: Imaginea rară cu Prințesa Charlotte, Prințul Louis și Prințul George alături de părinții lor. Care a fost ocazia specială

Conform unei surse, Prințesa de Wales, care este co-președinte al Cercetașilor, a discutat cu șefa acestora, Dwayne Fields, despre Prințul Louis, în vârstă de 7 ani. Kate i-a relatat despre pasiunea băiețelului pentru castane.

Soția Prințului William a ajuns să găsească peste tot castane, chiar și în patul micului Prinț. Acesta se joacă, le plimbă și doarme cu ele.

Citește și: Prințul Louis a împlinit 7 ani. Prințul și Prințesa de Wales au publicat un nou portret care să marcheze momentul

„Găsim castane peste tot, în dulapuri, în patul lui - castane peste tot!” a declarat ea.

prințul louis trăgând cu arcul
Ziua s-a încheiat cu un schimb de cadouri, Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii oferindu-le tuturor copiilor borcănașe cu miere de la Casa Albă și câte o eșarfă. Dwayne Fields i-a oferit la rândul său o eșarfă.

