Paul Nicolau, pus la zid după ce s-a aflat suma pe care a donat-o în Orașul Faptelor Bune. Descoperă în rândurile de mai jos din ce cauza i-a fost atrasă atenția.

Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 15:48 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 17:01
Pescobar a revenit în centrul atenției după ce s-a aflat ce sumă uriașă a donat pentru campania „Orașul Faptelor Bune” care anul acesta s-a desfășurat la Oradea.

Celebrul afacerist continuă să demonstreze că este un om empatic și milos și nu a stat deloc pe gânduri când a decis suma pe care să o doneze pentru cei aflați în mare nevoie anul acesta.

Descoperă în rândurile de mai jos cât a scos din portofel, cum s-a aflat despre suma record și ce reacții au apărut în online după ce vestea s-a viralizat!

Pescobar, donație uriașă în Orașul Faptelor Bune. Cât a putut să scoată din buzunar controversatul afacerist

La finalul săptămânii trecute, Daniel Buzdugan și Mihai Morar au primit vizita omului de afaceri care a decis ca anul acesta să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de Euro pentru cazurile prezentate în campania „Orașul Faptelor Bune” de la Oradea.

Gestul său a fost făcut public în timp real, însă acesta a devenit viral pe internet datorită mesajelor transmise atât de Daniel Buzdugan, cât și de Paul Nicolau.

„Mulțumim frumos Pescobar pentru că ne-ai vizitat la Orașul Faptelor Bune. Mulțumim pentru cei 10.000 de euro donați. Crăciun fericit și să fie binecuvântați toți cei care ajută.

Pescobar este un om care în afară de a dărui îi mobilizează și pe alții să o facă și să-i urmeze exemplul. <<Fericiți sunt cei care arată milă față de alții pentru că acestora Dumnezeu le va arăta mila Sa” (Matei 5,7)>>” a scris Daniel Buzdugan într-o postare pe Facebook.

”Cea mai frumoasă organizare la cel mai frumos târg de Crăciun, la Orașul faptelor bune din Oradea. Toți trebuie să fim mai buni de sărbători. Toată România trebuie să învețe de la Oradea. Mă bucur să fac parte din proiectul Orașul faptelor bune. Am trecut granița intenționat pe la Oradea. Am donat suma de 10.000 de euro pentru cauzele susținute de acest proiect”, a spus Pescobar pe o rețea de socializare” a declarat și Pescobar, potrivit Cancan.

După gestul său, mulți internauți l-au lăudat, însă au existat și critici care l-au pus la zid, considerând că afaceristul ar fi putut dona și mai mult.

„Bravo Moldovene. De unde dai Dumnezeu îți dă de 10 ori înapoi”,

„ Jos pălăria.... El are stilul lui, dar prin muncă ceva face. Haideți să îl provocăm pe el... și el la rândul lui să-i provoace pe cei de nivelul lui mă refer la oamenii care au resurse financiare... dar de multe ori nu au timp să se gândească și săf acă ceea ce faceți voi în Orașul Faptelor Bune. Și chiar o spun pe bune... nu se gândeasc și nu au timp pentru așa ceva, nu vorbim de bani aici.....cine înțelege știe, vorbim de timp. Suntem stresați, presați și condiționați de timp mereu. Haideți să luăm din când în când câte o pauză și să facem câteva lucruri bune pentru noi, pentru oameni că noi. Crăciun fericit tuturor”;

„Au dat oameni simpli 20/30 de mii... la câtă aroganță are, << mult rau >> 10 mii” - sunt doar câteva dintre comentariile celor care se contrazic.

Iată ce a postat Pescobar și pe contul său de TikTok:

