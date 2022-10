Lidia Fecioru a devenit soacră mare. Nunta discretă a fiului ei a emoționat-o: „Mi-au cerut părerea, dar nu m-am băgat”

Cunoscutul bioenergoterapeut a avut parte de un eveniment cu adevărat emoționant. Unul dintre fiii lui și-a unit destinele cu aleasa inimii sale. Iată ce a declarat Lidia Fecioru!

Citește și: Lidia Fecioru a dezvăluit băutura minune care reglează tensiune arterială. Cum se prepară ceaiul care înlocuiește medicamentele

Lidia Fecioru, în postura de soacră mare. Primele declarații despre nunta discretă a fiului ei

Bioenergoterapeutul a avut parte de clipe emoționante. Unul din cei doi fii și-a unit destinele alături de jumătatea sa, iar nunta a fost una discretă. Cei doi îndrăgostiți și-au ținut evenimentul nu în Capitală, așa cum se aștepta lumea, ci la Pitești.

Astfel, Lidia Fecioru a devenit soacră mare și este extrem de mândră de copiii pe care îi are. Nunta a fost programată, de fapt, cu trei ani în urmă, înainte de pandemie, dar totul s-a întâmplat în momentul potrivit. Săptămâna trecută, cuplul a ales să facă pasul cel mare. Unii dintre invitații Lidiei Fecioru au venit cu microbuzul în Pitești, pentru a petrece departe de Capitală.

„Sunt pentru a doua oară soacră, numai că primul băiat nu a vrut să facă nuntă, au zis că este o alergătură eternă pentru ei. (...) Al doilea băiat a programat nunta înainte de pandemie, a tot amânat-o trei ani de zile (...) Un eveniment frumos, pe care chiar l-au așteptat. M-am bucurat. Am avut emoții, ca orice mamă, e normal că am avut invitații mei personali și trebuie să ai grija lor, în primul rând. Nunta nu a fost în București, am plecat la Pitești”, a declarat Lidia Fecioru, pentru Antena Stars, scrie Spynews.

Specialistul în parapsihologie a avut, spune ea, nași minunați, de la Sibiu și, cel mai important, evenimentul a fost pe placul mirilor.

„A fost frumos, niște nași minunați, de la Sibiu. Important este că a ieșit cum și-au dorit ei. Eu sunt mai puțin importantă. Părerea mi-au cerut-o, dar eu i-am lăsat pe ei să își organizeze totul, pentru că dacă m-aș băga, poate aș face niște legi ala, dar nu mă amestec în ce au hotărât ei”, a continuat bioenergoterapeuta.

Citește și: Trucul care te ajută să scapi de durerile de cap în doar câteva secunde. Lidia Fecioru: "Ne ajută foarte mult"

Ce meserii a avut Lidia Fecioru înainte să devină cunoscută

Puțini fani știu, de fapt, cu ce s-a ocupat Lidia Fecioru în trecut. Acum, este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în parapsihologie din România.

„Viața mea s-a liniștit de când am plecat. Am muncit foarte mult, dar zbuciumul a fost până atunci, pentru că am făcut facultate, am făcut școală de coafeză ca să am o meserie. Tot timpul tata îmi spunea că meseria este brățară de aur. Am fost 6 ani coafeză, iar de fiecare dată când aveam examenele îmi luam concediu", a dezvăluit ea pentru Antena Stars.

Ea a fost pasionată de medicină, însă a descoperit că drumul ei în viață este altul. Mai mult, spune că oamenii au făcut-o cunoscută, fiind căutată de multă lume, pentru harul pe care îl deține.

„Mi-am ales specializarea, criminalistică medicină legal, morfologie, îmi plăcea tot ce ținea de misterele morții. Încă de când am intrat la facultate gândul meu era să mă fac neurochirurg, cred că eram un bun neorochirurg.

Pe mine nu eu m-am făcut cunoscută, oamenii m-au făcut cunoscută, pentru că am muncit foarte mult. Dacă stau să mă întreb câtă lume mi-a trecut mie prin mână din țară, cam un sfert din țară mi-a trecut prin mână.

Erau zile întregi, săptămâni întregi când aveam 100 de oameni care îmi intrau în casă, pe care am pus mâna. Mă simțeam obosită doar când întrerupream activitatea și nu mai făceam ședințe”, a transmis Lidia Fecioru.

Vezi transformările spectaculoase din noul episod Te cunosc de undeva ▶ Disponibil acum în AntenaPLAY