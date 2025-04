Lista celor mai influente persoane ale anului. Demi Moore, alături de Serena Williams și Ed Sheeran. Cine mai face parte

Demi Moore este unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood care nu a obținut niciodată un Oscar. Se regăsește însă pe lista Time a celor mai influente persoane ale anului.

Demi Moore a fost desemnată una dintre cele mai influente persoane ale anului. Starul de cinema, în vârstă de 62 de ani, a fost numit un „titan” al anului 2025, alături de cântărețul Ed Sheeran și vedeta de tenis Serena Williams.

Demi Moore, fără Oscar, dar pe lista celor mai influenți oameni, întocmită de Time

Faptul că Demi Moore a pierdut Oscarul a stârnit o undă de șoc la Hollywood. Mulți fani au spus că a fost o situație în care „viața a imitat arta”, actrița fiind învinsă de starul în ascensiune Mikey Madison, în vârstă de 25 de ani.

În filmul apreciat de critici, Demi interpretează rolul lui Elisabeth Sparkle, o celebră instructoare TV de aerobic, concediată fără menajamente odată ce împlinește 50 de ani.

Personajul său apelează la un drog de pe piața neagră, capabil să creeze o versiune „mai tânără, mai frumoasă, ideală” a consumatorului. Însă Elisabeth ajunge să lupte pentru control, după ce alter ego-ul său mai tânăr, Sue (interpretată de Margaret Qualley), devine o vedetă.

Cum a reacționat actrița după ce a pierdut Oscarul

Vorbind despre pierderea premiului, Demi a declarat pentru Time că „știa deja” că va pleca acasă fără trofeu, chiar înainte să fie anunțat câștigătorul.

„Nu știu de ce știam, dar știam. Eram atât de liniștită și echilibrată. Nu m-am simțit devastată. Nu am avut niciun fel de trăire negativă. Pur și simplu am avut încredere și încă am încredere în ceea ce urmează să se întâmple”, a spus ea.

Actrița, care a devenit celebră în anii ’80 ca parte a grupului Rat Pack, și-a consolidat statutul de vedetă de cinema cu blockbustere precum „Indecent Proposal” și „Ghost”.

Demi Moore, cel mai bine plătită actriță de la Hollywood în 1996

Demi a ajuns să fie cea mai bine plătită actriță de la Hollywood după ce a încasat 12,5 milioane de dolari pentru filmul „Striptease” din 1996. Totuși, deși câștiga mai puțin decât soțul ei de atunci, Bruce Willis, starul din „Die Hard”, presa a poreclit-o în mod crud „Gimmie Moore”.

Demi a mărturisit că această etichetă i-a fost „destul de dăunătoare” pentru carieră și reputație și că, până în prezent, o consideră „foarte dureroasă”.

Vorbind pentru Time, prietena și colega sa de breaslă, Gwyneth Paltrow, în vârstă de 52 de ani, a spus: „Astăzi există femei care au depășit salarii de 20 de milioane de dolari pe film și nu mai ajung pe prima pagină. Întotdeauna se spune că, atunci când ești prima care taie drumul prin desiș, tu te alegi cu toate zgârieturile. Demi a fost acea persoană”.

Între timp, cântărețul Ed Sheeran, 34 de ani, a fost lăudat în revista Time de actorul Chris Hemsworth, care a spus că artistul reușește să ajungă direct la sufletul fanilor prin muzica sa. Hemsworth a afirmat că Sheeran are „o abilitate supranaturală de a crea conexiuni”.

