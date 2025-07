Cum arată protagonista din „Xena, Prințesa războinică” la 57 de ani. Cu ce se ocupă Lucy Lawless în prezent

Lucy Lawless a sărbătorit 30 de ani de la lansarea serialului „Xena: Prințesă războinică”, care a făcut-o celebră. Actrița a jucat rolul principal în serialul fantasy american timp de șase ani, între 1995 și 2001.

Lucy Lawless s-a reîntâlnit cu Renee O’Connor, partenera ei din „Xena”, care a jucat-o pe Gabrielle, la Armageddon Expo din Auckland.

Cum arată protagonista din „Xena, Prințesa războinică” la 57 de ani

„Sincer, este ca și cum nu ne-am fi despărțit niciodată”, a spus Lawless, care are acum 57 de ani, despre reîntâlnirea cu fosta colegă.

Cele două și-au amintit cu nostalgie de cei șase ani petrecuți împreună pe micul ecran.

„Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la începutul serialului. Îți vine să crezi?”, a spus O’Connor.

„Volumul de muncă era pur și simplu incredibil, și mă uimește și acum că am reușit să duc totul – eram tânără și dornică să reușesc”, a adăugat Lawless.

O’Connor a spus că fanii o întreabă adesea despre scenele de luptă – secvențe pe care actorii trebuiau să le învețe chiar în ziua filmării. Deși serialul s-a încheiat în urmă cu mai bine de două decenii, are în continuare un nucleu solid de admiratori devotați.

„E un adevărat model pentru femei și una dintre cele mai tari, puternice personaje feminine care au existat”, a spus un fan, conform 1 NEWS. „Ea a deschis drumul pentru toate celelalte”.

Care este cel mai nou proiect în care e implicată Lucy Lawless

În ultima perioadă, Lucy Lawless a făcut trecerea de la actorie la regie, debutând cu un documentar dedicat lui Margaret Moth, o corespondentă de război cu un parcurs atipic.

Filmul, intitulat „Never Look Away”, a avut premiera în 2024, la Festivalul Internațional de Film din Noua Zeelandă.

Născută în 1951, în Gisborne, Noua Zeelandă, Margaret Moth (pe numele real Margaret Wilson) a devenit o corespondentă de război cunoscută pentru curajul ei. A fost atrasă constant de cele mai periculoase zone de conflict – în Cisiordania, a fost împușcată în picior de un soldat israelian, iar la Sarajevo, glonțul unui lunetist i-a distrus maxilarul inferior.

Lawless a spus că a fost contactată de cea mai bună prietenă a lui Moth, care a murit în 2010, cu propunerea de a face un documentar – iar ideea a captivat-o din prima clipă.

„I-am răspuns imediat, adică în 90 de secunde, făcând toate aceste promisiuni nebunești”, a spus ea. „Spunând, voi găsi banii, voi găsi producătorii – povestea trebuie spusă”.

Proiectul documentarului a ajuns la Lucy Lawless prin soțul ei, Robert Tapert, cunoscut producător de film și co-creator al serialului „Xena”. Inițial, proiectul i-a fost propus lui Tapert, care l-a refuzat și i-a sugerat soției sale, Lawless, care nu luase în calcul până atunci regia.

„Nu eu am ales asta”, a afirmat Lucy. „Povestea m-a ales pe mine. Am început să fac toate promisiunile astea pripite despre cum aș putea strânge banii, promisiuni pe care nu aveam de ce să le fac. Am fost posedată de Margaret!”.

Întrebată dacă se aseamănă cu Margaret Moth, Lucy a răspuns: „Nu vă lăsați păcăliți de nume. Nu sunt o fată rea”.

Ca și Moth, Lawless s-a implicat în susținerea celor oprimați și defavorizați. A fost foarte bucuroasă când „Xena” a fost apreciată de comunitatea LGBTQ+, datorită legăturii dintre Xena și Gabrielle – o relație care atunci era ambiguă, dar pe care Lawless a confirmat-o mai târziu.