Mădălina Ghenea i-a organizat fiicei sale o aniversare ca în povești! Charlotte a împlinit opt ani și este copia fidelă a mamei ei

Mădălina Ghenea a sărbătorit-o pe fiica sa, Charlotte, cu ocazia împlinirii a opt ani. Actrița a împărtășit cu fanii ei și câteva imagini de la aniversarea micuței.

De curând, a fost ziua de naștere a lui Charlotte, fiica Mădălinei Ghenea, iar mama ei a sărbătorit-o cu fast. I-a organizat o petrecere cu tematică Sailor Moon, cu ocazia împlinirii a opt ani, iar micuța pare că s-a bucurat enorm de surpriza pregătită de ziua sa.

Mădălina Ghenea și Charlotte și-au făcut apariția la petrecerea aniversară într-un costum Sailor Moon, iar tortul a urmat aceeași tematică. În imaginile postate de Mădălina Ghenea pe Instastory se vede că micuța îi seamănă leit.

Dacă până de curând Mădălina Ghenea o ținea pe fiica sa departe de rețelele de socializare, în ultima vreme fanii au avut ocazia să le vadă tot mai des împreună. Deși este extrem de discretă în ceea ce privește viața personală, actrița răspunde, adesea, curiozităților fanilor în sesiuni de Q&A pe Instagram.

Anul trecut, Mădălina Ghenea spunea că i-ar plăcea să facă parte dintr-un proiect românesc, însă nu a primit nicio propunere: „Chiar nu am primit nicio ofertă. Nu. Nu știu de ce mă aleg americanii, italienii, dar românii nu. Nu știu ce se întâmplă acolo. Am lucrat în România și mi-a plăcut foarte mult. Mi-ar plăcea să lucrez acasă, așa că aștept propuneri”, a spus aceasta, potrivit unei surse.

Mădălina Ghenea, declarații rare despre fiica sa și a lui Matei Stratan

Viața Mădălinei Ghenea s-a schimbat complet de când a devenit mama lui Charlotte. Copila în vârstă de opt ani locuiește împreună cu actrița, în Italia, după despărțirea părinților.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun că în momentul în care am devenit mamă cumva am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță.”, a declarat Mădălina Ghenea, citată de Libertatea.