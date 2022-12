Marele absent de la cheful de 50 de ani al Anamariei Prodan. Cine a lipsit de la petrecerea fastuoasă cu 300 de invitați

Catalin Botezatu celebrul designer, care are o carieră de succes și o prezență puternică în spațiul public a lipsit de la petrecerea prietenei sale Anamaria Prodan. Deși este bun prieten cu impresara, acesta nu și-a făcut prezența la ziua de naștere a impresarei.

Cătălin Botezatu, marele absent de la ziua de naștere a Anamariei Prodan. Designerul nu s-a numărat printre cei 300 de invitați

Recent, Anamaria Prodan a împlinit 50 de ani și a sărbătorit această ocazie cu o petrecere luxoasă, la care au fost prezenți numeroși invitați din showbiz-ul românesc. Catalin Botezatu nu a fost prezent la aniversarea spumoasă a vedetei, ceea ce a atras atenția. Voci din spațiul public susțin că designerul a avut pur și simplu alte obligații care nu i-au permis să fie prezent la eveniment.

Indiferent de cauza absenței lui Catalin Botezatu de la ziua de naștere a Anamariei Prodan, este cert că cele două persoane au avut o relație strânsă în trecut și că sperăm că vor continua să fie buni prieteni în viitor.

Citește și: Cum a apărut Sarah, fiica Anamariei Prodan la aniversarea fastuoasă a mamei sale. Impresara a sărbătorit în avans

Sarah Dumitrescu, dublura Anamariei Prodan la ziua de naștere a mamei sale

Între mulțimea de persoane s-a făcut remarcată imediat Sarah, fiica blondă a impresarei, baschetbalista care studiază în America. Într-un stil care o caracterizează atât pe ea, cât și pe mama sa, Sarah a îmbrăcat o rochie neagră, fără bretele, accesorizată cu bijuterii.

Rebecca Dumitrescu a impresionat de asemena cu o ținută fashion și naturalețea apariției. De departe, fiicele sale au strălucit alături de mama lor la petrecerea de neegalat organizată de impresara Anamaria Prodan. Laurențiu Reghecampf Junior a stat toată seara alături de surorile lui și mama sa, ba chiar le-a îmbrățișat de multe ori și și-a exprimat admirația față de eveniment.

Citește și: Bebeto spune că nu a mai fost căutat de tatăl său, Laurențiu Reghecampf. Dezvăluiri: „Nu a mai dat niciun semn de viață”

„La 50 mă simt ca la 20. De la 50 femeile încep să trăiască frumos. Și la mine e gena bună, întineresc de la 50. Că am găsit ceva, în fiecare dimineață beau și întineresc. Astăzi cel mai special bărbat mi-a urat la mulți ani. Sunt toți prietenii lângi mine. Rebeca a venit din America. Foarte multe cadouri am primit, mai multe ca în toți acești ani la un loc. Eu îmi doresc să se distreze toată lumea, să am prietenii lângă mine”, a mai spus pentru România TV.

Anamaria Prodan a strălucit în întreaga locație. Apariția sa a fost spectaculoasă din cap până-n picioare! Machiajul de seară a fost completat de o coafură elegantă, un coc cu model fin.

Citește și: Anamaria Prodan a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani. Care e visul cel mai mare al impresarei la schimbarea prefixului

Doinița Oancea, Cătălin Cazacu, Paula Chirilă și Romică Țociu, noile vedete la Poftiți la târg ▶ Vezi în AntenaPLAY