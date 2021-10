Maria Ilioiu, de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu fosta ispită de la Insula Iubirii

Maria Ilioiu de la Insula Iubirii a ajuns în stare gravă la spital, infectată cu noul coronavirus, după ce s-a vaccinat. Vedeta a făcut anunțul pe rețelele de socializare, anunțându-și prietenii virtuali despre problema sa.

Maria Ilioiu, de urgență la spital, în stare gravă. Ar fi infectată cu noul coronavirus

Fosta Ispită de la Insula Iubirii ar avea simptome grave, iar durerile pe care le-a simțit au făcut-o să meargă de urgență la spital. Ea susține că s-a vaccinat, dar chiar și așa, ea a ajuns la spital, infectată cu virusul, într-o stare gravă.

Citește și: Maria Ilioiu, imagini din culise. Cât de bine arată în costum de baie fosta ispită de la Insula Iubirii

Vedeta a făcut o serie de declarații în mediul online, unde a povestit tot ce i s-a întâmplat. Maria Ilioiu a explicat că s-a simțit foarte rău, însă nu a avut ce să facă. Deși a chemat Salvarea, i s-a transmis că nu au mașini care să o poată prelua. Ajunsă la spital, vedeta a fost nevoită să aștepte 4 ore pentru a fi ajutată.

„Fac un efort să vorbesc, că mi-e greu să vorbesc. Cred că v-ați speriat de la story-ul meu. Dar vă spun că la cum mă simțeam, am crezut că eram pe moarte. A început de alaltăieri, când am început să tușesc foarte tare, am crezut că am o simplă gripă de sezon. Seara am avut dureri de cap și frisoane. La 6 dimineața, m-am trezit tremurând de frig, aveam frisoane. În viața mea nu am simțit. Îmi tremura carnea, mușchii. Nu puteam controla, muream de frig. A fost foarte ciudat, nu mi-a fost rău, tremuram de frig, deși în casă era foarte cald.

M-am dus să fac o baie fierbinte, am stat 2 ore într-o apă nu fierbinte, ceva peste fierbinte, clocotită, am stat două ore și nu m-am liniștit de frig. Am ieșit și am ajuns în pat și au început toate simptomele, dureri de cap, ceva groaznic. Pur și simplu nu eram în stare să mă concentrez de atâta durere. Sunt atât de feirictă acum, ieri simteam că mor. Azi mă simt foarte bine”, a declarat ea în mediul online.

Cum arată în prezent Maria Ilioiu, după ce a devenit cunoscută la Insula Iubirii

Fosta ispită nu mai arată deloc așa cum o știau telespectatorii și cei 140 mii de urmăritori de pe Instagram. Maria Ilioiu a apelat la o schimbare radicală de look ce a surprins pe toată lumea, însă care i se potrivește de minune.

Citește și: Maria Ilioiu, fosta ispită de la Insula Iubirii, cu posteriorul la vedere, la piscină. Cum s-a pozat vedeta

Vedeta a devenit cunoscută după ce a făcut parte din reality-show-ul Insula Iubirii, acolo unde a avut rolul de ispită, misiune pe care a dus-o cu succes de cele mai multe ori. Ea a fost considerată una dintre cele mai „periculoase” ispite pentru concurenți din sezoanele din care a făcut parte.

Vedeta a trecut prin mai multe schimbări de look de-a lungul timpului, iar acest lucru a făcut-o să devină și mai cunoscută în mediul online, acolo unde ea își desfășoară activitatea. Aceasta deține și un mic show online de haine, gândite de ea, care pare că merge bine. Maria Ilioiu a făcut furori pe micile ecrane cu părul său roșcat și aspectul fizic. Aceasta a reușit să cucerească foarte mult concurenți din cadrul emisiunii "Insula Iubirii", dar le-a arat și faptul că relația de cuplu pe care o au nu este una tocmai bună.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express