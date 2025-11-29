David Popovici este foarte atent la dieta sa pentru a avea rezultate extraordinare în competiții. Iată de la ce regula nu se abate niciodată!

Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă în fiecare zi. Campionul are un program strict pentru a fi în formă maximă | Hepta

David Popovici, în vârstă de 21 de ani, are un program strict, bazat pe antrenamente regulate, dar și pe o dietă respectată cu sfințenie. Pentru a fi în formă maximă are câteva reguli pe care le urmează întocmai. Iată ce face după ce iese din bazinul de înot!

Citește și: Cât costă o oră de antrenament cu David Popovici. De ce ”s-a vândut” campionul

Alimentul pe care David Popovici îl consumă după fiecare antrenament

David Popovici a câștigat numeroase premii și trofee, având un palmares important în sportul pe care îl practică de la patru ani. În plus, este campion mondial și european în 2022 la 100 de metri și la 200 de metri liber.

Articolul continuă după reclamă

David Popovici a atins rezultate formidabile în competiții și nu este de mirare că este foarte atent la felul în care arată. Mai mult, are o regulă simplă de la care nu se abate niciodată. Pe lângă mișcarea constantă și dieta bine pusă la punct, campionul apelează la un aliment care îi întărește imunitatea.

„David bea după antrenamente lapte cu miere și scorțișoară. Un pahar mare, 250-300 ml. Și într-o vreme bea cu cacao în loc de scorțișoară. Este o sursă excelentă de proteine. Iar mierea este unul dintre cele mai complexe alimente cunoscute.

Dimineață, la micul dejun, are diferite combinații. Una dintre ele este iaurtul cu o serie de semințe, cu fulgi de ovăz, și din nou cu miere. E bun pentru tranzitul intestinal și o sursă foarte bună de carbohidrați de calitate”, a dezvăluit tatăl lui David Popovici, potrivit as.ro.

În schimb, campionul mondial nu consumă pâine albă, fast-food și produse care au conținut ridicat de grăsimi. Uleiul este și el exclus. În copilărie, părinții săi aveau mereu grijă să aibă în frigider doar produse bio.

Citește și: David Popovici primește ajutor de la stat 1,2 milioane de euro. La ce folosesc banii

Ce pasiuni are David Popovici dincolo de bazinul de înot

Recent, David Popovici a avut parte de o lecție de înot cu Selly. În timpul liber, campionul preferă să stea departe de tehnologie, motiv pentru care nu petrece foarte mult timp pe telefonul mobil.

Sportivul adoră să citească și să fie o persoană disciplinată. David Popovici are un stil de viață simplu și echilibrat, dezvăluind că își organizează momentele libere extrem de bine, fiind foarte atent la acest aspect.

„De când am început să înot, mi-am dorit să ajung la Jocurile Olimpice şi în visele mele îmi doream să câştig o medalie de aur. Da, este important, dar nu este cel mai important lucru din lume. Nu aş vrea să câştig o medalie de aur şi să nu fiu mândru de ea. Vreau să mă simt bine, să mă distrez în curse”, mărturisea David Popovici, potrivit observatornews.ro, citat de Fanatik.