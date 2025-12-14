Melania Trump, apariție riscantă într-o bluză transparentă la Casa Albă. Ținuta care a atras toate privirile

Antena Căutare
Melania Trump a avut o apariție riscantă într-o bluză transparentă la unul dintre cele mai importante evenimente anuale de la Casa Albă.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 15:33
Melania Trump a optat pentru o ținută îndrăzneață pentru Congressional Ball | Getty Images

Melania Trump a surprins cu o apariție riscantă într-o bluză transparentă la Casa Albă, în cadrul evenimentului Congressional Ball.

La același eveniment, prima doamnă a vorbit despre un viitor proiect care va fi „fantastic pentru copii”, scrie Daily Mail.

Dar ținuta ei a captat atenția mai mult decât anunțul. Melania a optat pentru un sacou negru și o bluză transparentă cu dantelă, ambele de culoare neagră.

Ea a apărut alături de soțul ei, Donald Trump, pe scena evenimentului.

Pentru eveniment, prima doamnă a optat pentru bluză neagră din dantelă transparentă și un sacou negru cambrat, în timp ce a vorbit alături de Trump în fața delegației congresionale. Trump s-a îmbrăcat cu un smoking tradițional cu papion.

Citește și: Melania Trump și Georgina Rodriguez s-au întrecut în eleganță la cina oficială de la Casa Albă. Cum arată ținutele lor

Balul anual e o tradiție de lungă durată a Casei Albe, dedicată parlamentarilor din ambele partide.

Vezi ținuta riscantă a Melaniei Trump în GALERIA FOTO!

„În această seară vom lăsa toate diferențele politice deoparte,” le-a spus Trump invitaților. „Nu ne vom critica unii pe alții, ne vom iubi unii pe alții.”

Vicepreședintele JD Vance a apărut alături de soția sa, Usha Vance, după săptămâni de speculații cu privire la căsnicia lor.

Vance a fost criticat după ce o imagine care părea să surprindă o conversație tensionată între cei 2 a fost publicată pe Facebook. El a ironizat autenticitatea fotografiei, care părea făcută într-un restaurant și îl arăta îmbrăcat în tricou.

Criticii au reacționat imediat, în special după ce Usha a fost văzută de mai multe ori fără verighetă, iar Vance a recunoscut că a rugat-o să treacă de la hinduism la catolicism.

Melania Trump a anunțat o nouă inițiativă pentru copii

Înainte de începerea balului, Melania a anunțat o nouă inițiativă pe care o pregătește pentru 2026.

„Sper că veți fi încântați să susțineți noua mea inițiativă legislativă din 2026. Unii dintre voi știu deja despre ea, pentru că e deja în lucru,” a anunțat Melania. „Vă doresc vouă și familiilor voastre un Crăciun fericit și un An Nou sănătos.”

Trump și-a exprimat sprijinul pentru proiectul soției sale, deși a recunoscut că „abia a auzit despre asta pentru prima dată”.

„Singurul lucru pe care vi-l pot spune,” a continuat președintele. „E că va fi cu siguranță grozav pentru copii. Nu știu ce anume pregătește, dar va fi grozav pentru copii, pentru că ea iubește copiii.”

Trump a lăudat-o pe Melania încă de la începutul discursului său: „Nu ar fi fost posibil fără tine,” a declarat Trump despre soția sa. „Vreau să-i mulțumesc soției mele minunate, extraordinarei mele prime doamne, pentru ajutor.”

Trump i-a menționat în discurs și pe Mike Johnson și liderul majorității Steve Scalise, precum și pe secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

Citește și: Cum își menține Melania Trump silueta. Ce nu mănâncă niciodată

A ales să nu enumere alți membri importanți ai Cabinetului. Mulți dintre aceștia se confruntă acum cu probleme serioase de imagine publică.

Atât secretarul apărării Pete Hegseth, cât și secretarul pentru securitate internă Kristi Noem au fost aspru criticați în ultimele săptămâni.

Melania Trump la un eveniment din 2016, îmbrăcată în alb, pe scenă
melania și Donald Trump, Congressional Ball 2025, pe scenă
Melania Trump la un eveniment din 2016, îmbrăcată în alb, pe scenă
Melania Trump la un eveniment din 2016, îmbrăcată în alb, pe scenă, la pupitru
+1
Un raport clasificat al Inspectorului General publicat săptămâna aceasta a stabilit că Hegseth a pus în pericol viețile trupelor atunci când a divulgat planuri de război pe Signal în luna martie.El a fost acuzat de crime de război, după ce ar fi ordonat un al 2-lea atac asupra unei ambarcațiuni venezuelene, atac care a ucis 2 bărbați.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
