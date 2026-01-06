Procesul în care Brigitte Macron a fost denigrată și numită bărbat a ajuns la final. Ce au decis magistrații

Magistrații din Paris au dat verdictul în procesul intentat de Brigitte Macron împotriva femeilor care au susținut că s-a născut bărbat. Iată ce au decis.

Anul trecut, Prima Doamnă a Franței a dus în instanță persoanele care au hărțuit-o în mediul online, spunând că ar fi de fapt bărbat. La începutul lunii ianuarie 2026, Brigitte Macron a aflat verdictul magistraților.

Pârâții au fost acuzați că au răspândit afirmații false despre genul și sexualitatea Primei Doamne a Franței, precum și că au făcut „comentarii malițioase” despre diferența de vârstă de 24 de ani dintre aceasta și Emmanuel Macron.

Ce verdict au dat magistrații din Paris

Zece persoane au fost găsite vinovate de hărțuire cibernetică a lui Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron, de către o instanță din Paris, conform BBC.

Majoritatea inculpaților au primit pedepse cu închisoarea cu suspendare de până la opt luni, dar unul a fost încarcerat imediat pentru că nu a apărut în fața instanței. Unora le-au fost suspendate conturile de pe rețelele de socializare.

Judecătorul a afirmat că cei opt bărbați și două femei au acționat cu un scop clar, acela de a-i face rău lui Brigitte Macron, făcând remarci online degradante și jignitoare.

Doi dintre inculpați - așa-numita jurnalistă independentă Natacha Rey și prezicătoarea de pe internet Amandine Roy – au fost găsiți vinovați de calomnie în 2024 pentru că au afirmat că Prima Doamnă a Franței nu a existat niciodată.

Ei au spus că fratele ei, Jean-Michel Trogneux, și-ar fi schimbat genul și a început să folosească numele ei.

Ulterior, au fost achitați în apel. Argumentul folosit de instanța de apel pentru achitarea lor a fost că a spune că cineva și-a schimbat genul nu este neapărat un „atac la onoarea lor”.

Familia Macron a decis acum să ducă acel caz la Înalta Curte de Apel.

„Cele mai importante lucruri sunt cursurile de prevenție și suspendarea unor conturi ale făptașilor”, a spus Jean Ennochi, avocatul lui Brigitte Macron, după ce verdictul a fost pronunțat.

Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron dintr-o căsătorie anterioară, a declarat anterior în timpul procesului că hărțuirea cibernetică i-a afectat negativ sănătatea și condițiile de viață ale mamei sale.

Ea a spus că mama ei „a trebuit să fie atentă la alegerea hainelor și a posturii... știe foarte bine că imaginea ei va fi folosită pentru a susține aceste teorii”.

În timp ce mama ei „a învățat să trăiască cu asta”, a spus Auzière, ea suferea de pe urma repercusiunilor asupra nepoților săi, care erau luați în râs la școală.

Hotărârea de luni din Franța este un premergător al unui proces mult mai mare care urmează să aibă loc în Statele Unite ale Americii, unde familia prezidențială a dat-o în judecată pentru defăimare pe influencerița Candace Owens, care a vorbit, de asemenea, despre teorii conspiraționiste în legătură cu genul Primei Doamne.

Brigitte și Emmanuel Macron au susținut că ea „a ignorat toate dovezile credibile care îi contraziceau afirmația în favoarea promovării unor teoreticieni ai conspirației cunoscuți și a unor persoane dovedite ca defăimătoare”.

Owens a repetat în mod regulat afirmațiile în podcastul său și pe canalele sale de socializare și, în martie 2024, a declarat că ar miza „întreaga sa reputație profesională” pe convingerea că Prima Doamnă „este, de fapt, un bărbat”.

Cuplul prezidențial a fost inițial sfătuit că cea mai bună cale este să ignore zvonurile online, deoarece a recurge la justiție le-ar amplifica. Dar anul trecut a avut loc o schimbare radicală.

Brigitte și Emmanuel Macron au decis că amploarea atacurilor online a devenit mult prea mare pentru a fi ignorată. Astfel, riscând să își expună viața privată într-o instanță din Statele Unite ale Americii, au hotărât să riposteze împotriva celor care susțineau respectivele teorii ale conspirației.

O teorie a conspirației care susține că Brigitte Macron este o femeie transgender a circulat de când soțul ei a fost ales pentru prima dată în 2017.

Brigitte Macron l-a întâlnit pentru prima dată pe Emmanuel când era profesoară la liceul acestuia.

Cuplul s-a căsătorit în 2007, când viitorul președinte francez avea 29 de ani, iar Brigitte 50 de ani.