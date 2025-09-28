Cum își menține Melania Trump silueta. Ce nu mănâncă niciodată

Antena Căutare
Melania Trump este un fashion icon care a impresionat mereu prin apariții spectaculoase, cu ținute elegante și îndrăznețe și o siluetă de invidiat. Nu vorbește foarte des despre sine, fiind extrem de discretă. Totuși, de-a lungul timpului a acordat câteva interviuri în care a spus că este foarte atentă la imaginea ei.

Publicat: Duminica, 28 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:57
Prima Doamnă a Statelor Unite Ale Americii este destul de rezervată în ceea ce pivește aparițiile publice. Dacă despre predecesoarele ei se știau multe detalii legate de alimentație, în cazul ei lucrurile nu stau chiar așa. Totuși, i-au mai scăpat câteva detalii legate de mâncărurile ei preferate.

Ce mănâncă Melania Trump

Smoothieuri

Melania preferă diminețile ușoare, cu mic dejun sănătos. În 2013, a împărtășit pe Facebook rețeta smoothie-ului verde pe care îl numea „micul meu dejun delicios și sănătos de fiecare zi”. Este preparat din fructe și legume proaspete și organice: spanac, țelină, morcovi, afine și mere, combinate cu iaurt degresat, suc de mere, suc de portocale, ulei de măsline, semințe de in, suplimente cu Omega-3 și vitamina D.

Puține legume

Deși îi plac fructele, este mai selectivă cu legumele. Într-o apariție la „The Martha Stewart Show”, a dezvăluit că evită ceapa și anghinarea, acceptând doar castraveți murați pe un sandviș cu chiftele de carne. Totuși, recunoaște importanța legumelor și a participat, în 2017, la activități în grădina Casei Albe, alături de copii, pentru a culege și planta diverse soiuri, menținând tradiția inițiată de familia Obama.

Fast-food

Deși preferă mâncarea sănătoasă, nu spune „nu” fast food-ului din când în când. În timpul unei vizite în Texas, după uraganul Harvey, ea și Karen Pence au oprit la primul restaurant Whataburger din Corpus Christi, cumpărând mai multe meniuri, inclusiv pentru presa care le însoțea.

Chicken Parmigianino

Melania apreciază restaurantele din New York și nu se limitează doar la opțiuni dietetice. A declarat pentru New York Magazine că preferata ei este „chicken Parmigianino” de la Jean Georges, restaurant aflat chiar în Trump International Hotel and Tower.

Ciocolata

Este una dintre plăcerile de la care nu se abține, preferând ciocolata neagră cu peste 70% cacao, cunoscută pentru beneficiile cardiovasculare și efectul de reducere a stresului.

Înghețata

O altă slăbiciune dulce este înghețata, consumată ocazional, cu moderație. Spre deosebire de Donald Trump, care la cină primește două cupe de înghețată cu plăcinta sa cu cremă de ciocolată, Melania nu a dezvăluit frecvența cu care se răsfață cu acest desert.

Diet Coke

Atât Donald Trump, cât și soția lui preferă Diet Coke, dar Melania bea doar din sticle de sticlă, considerând că așa are gustul cel mai bun. Donald consumă însă cantități mult mai mari, ajungând la 12 doze pe zi, potrivit The New York Times.

Vitamine

Face o prioritate din a lua vitamine, pe care le adaugă adesea la micul dejun. Sunt parte din rutina ei zilnică de îngrijire, alături de creme hidratante și protecție solară, indiferent de circumstanțe.

Fără diete la modă

Melania Trump nu urmează regimuri populare sau restrictive. Își bazează alimentația pe obiceiuri sănătoase dobândite în perioada carierei de model, menținându-le constant pentru energie și stare de bine.

Moderația este cheia

Pentru Melania, echilibrul este esențial. Își permite să își asculte ocazional poftele, dar apoi compensează cu alimente sănătoase. Această abordare, spun specialiștii, poate preveni excesele și ajută la menținerea unei relații sănătoase cu mâncarea. Fără a-și propune explicit să fie un model culinar, Melania transmite, prin alegerile ei, ideea de echilibru între plăcere și sănătate.

Rolul Primei Doamne a Statelor Unite variază de la influență culturală la implicare socială, fiecare ocupantă a acestei poziții aducându-și propria amprentă. Printre atribuțiile sale se numără și participarea la dineuri oficiale oferite de lideri străini, iar în cazul Melaniei Trump există o regulă clară: nu mănâncă pește crud. În memoriile publicate în 2024, intitulate „Melania”, Prima Doamnă povestește că, în 2019, înainte de un dineu la Palatul Imperial din Japonia, a transmis bucătarilor acest lucru.

Chiar dacă a refuzat preparatul tradițional japonez, Melania spune că a încercat, pe cât posibil, să guste din bucătăria locală, lăudând combinațiile „delicioase de arome și texturi” pe care le-a descoperit la cina alături de familia imperială.

