Mesajul Antoniei pentru logodnicul ei, Alex Velea, de ziua lui de naștere. Ce i-a transmis celebra artistă

Antonia a dorit să își surprindă iubitul de ziua lui de naștere și i-a transmis un mesaj emoționat lui Alex Velea, cel cu care este logodită de puțin timp.

Alex Velea împlinește astăzi 38 ani, iar iubita lui i-a transmis unul dintre cele mai frumoase mesaje de iubire. Artista a postat pe Instagram Stories o serie de video-uri din videoclipurile pe care cei doi le-au făcut pentru piesele lor, însoțite de un mesaj deosebit.

Antonia, mesajul emoționant pentru Alex Velea

“Azi este despre tine! Te iubesc suflet bun! Mulțumesc pentru tot! Dumnezeu să te binecuvânteze pentru totdeauna! Te ador! Mă simt foarte fericită și norocoasă să pot împărți aceeași pasiune cu tine. Am șansa să lucrez alături de cel mai bun prieten al meu! Cât de tare mi se pare asta! Acest om este în industria muzicală de mult timp și i-am admirat mereu munca și faptul că Dumnezeu i-a dat talent!

Chiar și astăzi încă îl admir extrem de tare, dar ce mă impresionează cel mai tare este bunătatea lui și dorința de a-i ajuta pe alții! Și să nu uit că iubesc felul în care mă tratează și are grijă de mine, plus că mă face să râd tot timpul!”, a scris Antonia, simțindu-se norocoasă că are un om atât de minunat în viața ei.

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc și cei doi au planuri mari împreună, dorindu-și să se căsătorească în curând. Cei doi sunt împreună de 10 ani și cresc împreună 3 copii, fetița fiind din relația anterioară a Antoniei, iar cei doi băieți îi au împreună.

Antonia și Alex Velea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste

Potrivit Fanatik, cei doi pun mult accent pe organizarea atribuțiilor pentru a menține o atmosferă armonioasă acasă, dar și pe momentele ăn doi, pentru a nu lăsa rutina să intervină ăn relația de cuplu.

“Ne facem mereu timp pentru noi, chiar consider că pentru fiecare cuplu, ar trebui să existe astfel de momente în doi, de relaxare. Inclusiv vacanțe în doi”, a spus Antonia, potrivit sursei citată.

Cei doi artiști, deși au vieți profesionale foarte aglomerate, reușesc mereu să își facă timp pe care să îl petreacă împreună și apoi au și timpul lor pe care îl petrec cu copiii. Ei nu încetează să își facă mereu surprize unul altuia și fac multe activități împreună, precum gătitul.

Antonia și Alex Velea știu cum să păstreze flacăra vie, chiar și după 10 ani de relație, și sunt un exemplu pentru multe cupluri din România.

