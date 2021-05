Mesajul emoționant pe care Chef Nicolai Tand i l-a transmis soției sale de ziua ei

Nicolai Tand, celebrul chef matinal de la Neatza cu Răzvan și Dani, își sărbătorește soția, pe Monica. De ziua ei, Nicolai Tand a postat pe contul său de Instagram o fotografie alb-negru cu frumoasa lui soție, Monica, alături de un mesaj extrem de emoționant.

“La mulți ani, cea mai faină femeie din lume. La mulți ani, monA! ❤️ @monica_tand”.

Noua fotografie a strâns mii de aprecieri, iar multe vedete i-au transmis Monicăi urări frumoase de ziua ei, inclusiv Diana Munteanu.

Nicolai Tand și Monica au făcut cununia religioasă abia în 2018, dar cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani, având împreună 2 copii, o fetiță pe nume Ilona în vârstă de 10 ani și un băiețel pe nume Iancu, în vârstă de 7 ani.

Cine e Monica Tand

Monica Tand, o prezență extrem de delicată și elegantă, este fost model, iar în prezent a devenit blogger de modă. Frumoasa brunetă a petrecut mulți ani la Paris, având o carieră de 17 ani în lumea modei.

Tot acolo, în unul dintre cele mai romantice orașe din lume, l-a cunoscut și pe Nicolai, deși amândoi sunt din Maramureș. Împreună Nicolai și Monica și-au construit o relație solidă, având o familie frumoasă, alături de cei doi copii ai lor și cățelușa care le-a întregit familia.

Cariera lui Nicolai Tand și dragostea lui pentru bucătărie

Nicolai Tand a povestit că și-a început cariera de jos în Franța, a ajuns în cele din urmă la restaurant și a învățat să gătească franțuzește.

„Am dormit în case abandonate, am făcut orice, de la vândut ziare, la spălat vase și lucrat pe ambulanță. Am ajuns apoi într-un restaurant, locul în care mi-am dat seama că a fi ospătar e chiar o meserie. Am pornit de la spălatul vaselor și am fost pe rând, piccolo, ospătar, manager de restaurant, director și director general. Mi-am dorit să cresc și mereu când am făcut un lucru, mi-a plăcut să-l fac bine. Așa fac și acum”, a spus Nicolai Tand în blogul său.

Nicolai Tand a descoperit că bucătăria înseamnă creație și s-a îndrăgostit de meseria de bucătar.

„Iubesc oamenii. Iubesc să îi cunosc, să le ascult poveștile și să le spun povești. Asta m-a ajutat să întru în bucătărie prima dată, deși pasiunea pentru gătit o am încă de pe vremea în care mama mă lasă de pază la oală cu fasole de pe foc. Am învățat de la colegii mei bucătari cum să gătesc franțuzește, chiar dacă eu le pregăteam acasă fasole bătută și sarmale, un deliciu pe care-l mâncau cu nesaț de fiecare dată. De asta cred că mi-a și plăcut Franța atât de mult. Oamenii se respectă și respectă mâncarea, iar a fi bucătar e o meserie făină, e creație. (...)

Astăzi, timpul mi se împarte între cele mai speciale persoane din viață mea, Ilona, fetiță mea, Iancu, băiețelul meu și Monica soția mea, bucătărie și restaurant”, spunea Nicoloai Tand în blogul său, nicolaitand.ro.