Michelle Obama, la București. Unde poate fi văzută fosta Primă Doamnă a Americii

Michelle Obama vine pentru prima oară în România. Iată la ce eveniment va participa fosta Primă Doamnă a Americii.

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii Michelle Obama a fost anunţată ca speaker la un eveniment care va avea loc la Bucureşti.

Michelle Obama va ajunge în România pentru prima dată. Unde va avea loc evenimentul la care va participa

Michelle Obama va vorbi la un eveniment care va avea loc în septembrie la București. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii va participa la o discuţie moderată în cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului de business şi tehnologie Impact Bucharest, care va avea loc în perioada 17-18 septembrie, conform news.ro.

Crescută în South Side, Chicago, Michelle Obama l-a cunoscut pe Barack Obama în 1989, la firma de avocatură Sidley Austin LLP, unde a lucrat imediat după absolvirea Facultăţii de Drept de la Harvard. Dintre toate realizările sale, Michelle Obama consideră că a fi mamă este cea mai mare reuşită a ei.

În calitate de autoare, Michelle Obama vorbeşte deschis despre experienţa sa ca soţie, mamă, femeie de culoare şi fostă Primă Doamnă, spunându-şi povestea astfel încât să le dea şi altora curajul de a vedea frumuseţea din propriul parcurs.

Prin munca ei de advocacy, îi ajută pe tineri să-şi descopere vocea şi potenţialul. Prin film şi televiziune, aduce în prim-plan poveşti şi creatori care au fost adesea ignoraţi. Ca fondatoare a unei companii de nutriţie pentru copii, luptă pentru o generaţie mai sănătoasă.

Becoming – Povestea mea, o cronică a drumului ei până la Casa Albă, a vândut peste 17 milioane de exemplare în întreaga lume şi a câştigat un Premiu Grammy.

Michelle Obama a intrat şi în lumea podcasturilor cu „The Michelle Obama Podcast” (Spotify) şi „Michelle Obama: The Light Podcast” (Audible).

Prin Fundaţia Obama, a înfiinţat Girls Opportunity Alliance, care sprijină educaţia şi emanciparea adolescentelor din întreaga lume. În 2023, GOA a lansat un parteneriat cu Fundaţia Gates şi Clooney Foundation for Justice pentru promovarea educaţiei fetelor şi combaterea căsătoriilor timpurii. Ca parte din campania „When We All Vote”, îi încurajează pe tineri să se înregistreze şi să participe la alegeri.

A doua ediţie a Impact Bucureşti va oferi o oportunitate de a asculta opiniile unor experţi din domenii diverse şi de a conecta lideri de business din toată Europa.

Organizatorii afirmă că sunt aşteptaţi aproximativ 2.000 de participanţi din România, Bulgaria, Serbia, Croaţia, Albania, alte ţări din SEE, Polonia şi restul Europei. Anul acesta, pe lângă experţi şi lideri de afaceri, vor fi prezenţi mai mulţi reprezentanţi ai sectorului public din România şi Europa de Sud-Est - inclusiv primari, funcţionari guvernamentali şi angajaţi ai agenţiilor europene.

Vor avea loc discuţii despre dezvoltare economică, inovaţie şi despre beneficiile conectării ecosistemelor locale, regionale şi globale pentru România şi regiune.

Printre subiectele de pe agendă se numără: apărarea şi securitatea cibernetică, tranziţia verde, digitalizarea, viitorul oraşelor, dezvoltarea economiei globale şi a sectorului bancar, leadershipul, sănătatea, marketingul şi comerţul digital.