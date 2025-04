Michelle Obama, dezvăluire cutremurătoare. Ce i s-a întâmplat după ce a părăsit Casa Albă: „Mă simțeam vinovată” | VIDEO

Michelle Obama a dezvăluit abia acum prin ce a trecut după plecarea de la Casa Albă. Iată ce a spus fosta Primă Doamnă.

Presa internațională specula separarea cuplului Obama, însă lucrurile stăteau cu totul altfel. Michelle Obama a dat cărțile pe față abia acum.

Ce a dezvăluit Michelle Obama despre viața la Casa Albă. Ce impact a avut asupra sănătății ei mentale

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii a vorbit despre lucrurile cu care s-a confruntat atât pe durata mandatelor soțului său cât și după plecarea de la Casa Albă.

Michelle Obama a mărturisit că a avut nevoie de terapie după ce „a reușit să scape cu viață” în urma a opt ani petrecuți la Casa Albă, conform unei surse.

Soția lui Barack Obama a fost invitată la podcastul IMO, împreună cu fratele său mai mare, Craig Robinson, și cu Taraji P. Henson, actriță și voce puternică în ceea ce privește sănătatea mentală. În cadrul podcastului respectiv fosta Primă Doamnă a dezvăluit o serie de lucruri tulburătoare.

Aceasta a spus că în cadrul terapiei de după cele două mandate ale soțului său a acceptat cu adevărat că trebuie să trăiască pentru ea, iar acest lucru implică și refuzul de a participa la anumite evenimente, precum ceremonia de învestire a lui Donald Trump.

„După toate lucrurile pe care le-am făcut pe lumea aceasta, încă mă simțeam vinovată. Mă luptam cu vinovăția profundă că poate ar fi trebuit să fac mai mult”, a dezvăluit fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii.

Atunci au apărut și zvonurile privind divorțul acesteia de Barack. Însă problemele nu erau în cuplu, ci Michelle întâmpina mari probleme în a-și redefini viața, după propriile condiții de această dată.

„Care sunt condițiile? Să merg la terapie doar pentru a rezolva toate aceste probleme. Ce s-a întâmplat de fapt în opt ani în care am fost la Casa Albă? Ce mi-a provocat acest lucru pe plan intern? Am reușit să trec prin asta. Sper că am făcut țara mândră. Fetele mele, slavă Domnului, sunt întregi. Dar ce s-a întâmplat cu mine?” a spus ea, potrivit sursei menționate anterior.

Timpul petrecut la terapie au ajutat-o să vadă că a „este suficient de bună”. Totodată, i-a permis să țină cont de sine când făcea diverse alegeri și să spună „Nu” atunci când este cazul.

„Decizia mea de a nu participa la inaugurare, știți, ceea ce oamenii nu își dau seama, sau decizia mea de a face alegeri la începutul acestui an care mi se potriveau au fost întâmpinate cu atâta atjocură și critică, ca și cum oamenii nu puteau crede că spun nu din orice alt motiv, trebuiau să presupună că mi se destramă căsnicia. (...)

În timp ce sunt aici, încerc cu adevărat să-mi stăpânesc viața și să exersez asta în mod intenționat. Am făcut alegerea potrivită pentru mine. Și a fost nevoie de tot ce mi-a stat în putință să nu fac lucrurile care erau percepute ca fiind corecte, ci să fac lucrurile care erau pentru mine, ceea ce s-a dovedit a fi extrem de greu. A trebuit practic să mă păcălesc singură”, a explicat Michelle Obama.

Povestea ei a dat putere și altor persoane de a vorbi despre problemele mentale și de a căuta ajutor specializat.