Mihai Trăistariu, milionar în euro! A recunoscut singur câți bani face într-un an, doar din afaceri

Mihai Trăistariu a recunoscut singur câți bani face într-un an, doar din afacerile sale. A dezvăluit că poate fi milionar în euro, dacă ar face un singur gest.

Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 12:19 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 01:19
Descoperă ce afaceri are și cât câștigă Mihai Trăistariu pe an | capturi antena 1/antena stars

În cadrul unei emisiuni online, Mihai Trăistariu a sugerat faptul că este milionar în euro, indirect. Mai mult decât atât, artistul a a recunoscut singur câți bani face într-un an, dar și câte apartamente deține în prezent. Fanii au făcut ochii mari când au auzit.

Mihai Trăistariu, milionar în euro! A recunoscut singur câți bani face într-un an, doar din afaceri

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent, artistul nu s-a ferit să dezvăluie cât de bogat este. Mai exact, cântărețul a declarat, fără pic de reținere, faptul că poate să ajungă ușor milionar în euro, doar cu un singur gest. În plus acesta a spus cât câștigă într-un an, doar din afacerile pe care le deține.

Mihai Trăistariu are în prezent opt apartamente la malul mării și șapte dintre acestea sunt oferite la închiriere turiștilor care doresc să petreacă o vacanță la malul mării, în Mamaia Sud. În plus, artistul mai deține o școală de muzică destul de mare, cu 15 săli. Potrivit unor calcule făcute chiar de cântăreț, dacă ar vinde apartamentele ar obține suma de 700.000 de mii de euro, iar dacă ar vinde școala de muzică ar mai obține 350.000 de euro. Făcând un calcul, asta înseamnă că gestul de a vinde toate afacerile din prezent l-ar face pe Mihai Trăistariu milionar în euro!

„Am 8 apartamente, într-unul locuiesc și 7 le închiriez la malul mării, doar vara, pentru turiști, în Mamaia Nord. Și o școala de muzică, academie de arte, cu 15 săli.

Pe asta dacă aș vinde-o, ar fi 350.000 de euro, iar apartamentele 700.000 de euro. Deci dacă vând tot ce am, am un milion de euro. Asta e averea mea. Fac vreo 100.000 de euro pe an”, a fost dezvăluirea făcută de Mihai Trăistariu pentru cei de la divahair.ro.

colaj foto cu mihai trăistariu

Artistul nu este căsătorit și nu are copii, motiv pentru care, cel mai probabil, averea sa impresionantă va ajunge la frații săi mai mare și la nepoții săi.

