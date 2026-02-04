Mihai Trăistariu, atacuri repetate la adresa Andreei Bălan, jurat Eurovision: „Nu ar trece nici de preselecție, dacă ar concura”

Antena Căutare
De când s-a anunțat componența juriului selecției naționale Eurovision 2026, Mihai Trăistariu a fost un critic vehement. Cântărețul și-a spus de mai multe ori opinia în special în legătură cu jurata Andreea Bălan.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 17:48 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 18:05
Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul Eurovision în anul 2006, unde s-a clasat pe locul 4. Fiind artistul român cu una dintre cele mai bune performanțe ale concursului european, Mihai Trăistariu a comentat de-a lungul timpului fenomenul Eurovision. În 2026, Trăistariu a criticat componența juriului de la faza națională. Mai întâi, Trăistariu a făcut o postare amplă pe Facebook, unde a analizat fiecare membru au juriului, precizând că singurul care merită să fie acolo, în opinia lui, este Andrei Tudor.

Pentru Andreea Bălan, Mihai Trăistariu a adus cele mai multe critici, numind o „blasfemie” să jurizeze artiste precum Bella Santiago, câștigătoare de X Factor, sau pe Elena Gherorghe, care a mai fost la Eurovison. Mihai Trăistariu nu s-a oprit aici și a opinat că Andreea Bălan n-ar trece nici de preselecții.

Citește și: Câți bani a făcut anul acesta Mihai Trăistariu. Ce a dezvăluit artistul și ce planuri are pentru 2026

Mihai Trăistariu, atacuri repetate la adresa Andreei Bălan, jurată Eurovision: „Este o blasfemie”

„Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision. Darămite s-o mai pui și în juriu”, a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Click!

„Este o blasfemie să o jurizeze Andreea Bălan pe Bella Santiago, care a câștigat X Factor și Te cunosc de undeva”, a mai spus cântărețul, potrivit Viva.ro.

Citește și: Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va invita sau nu tatăl la nunta cu Victor Cornea. Ce a spus despre marele eveniment

Mihai Trăistariu a avut un mesaj amplu pentru Televiziunea Română.

„Dragă TVR...

Eurovision nu e un simplu show. Nu este un concurs de amatori și nici un experiment de gusturi personale.

E o competiție internațională cu reguli, istorie și criterii foarte specifice.

Eurovision este o competiție cu un format extrem de specific, diferit de orice alt concurs muzical.

De aceea, selecția și jurizarea ar trebui să se bazeze pe experiență directă cu acest fenomen.

În juriul Eurovision România se află în acest moment:

- o cântăreață care performează mai mult prin dans decât prin vocal;

- doi producători, care nu au avut legătură directă cu Eurovisionul, fiind în principal compozitori într-un studio;

- trei jurnaliști;

- și un compozitor ( SINGURUL DIN ACEST JURIU - ANCORAT ÎN FENOMENUL EUROVISION).

Întrebarea firească este: cum poate fi jurizat un artist care trebuie ales să reprezinte țara noastră la Eurovision... de oameni care nu au trăit acest concurs din interior?

Eurovisionul nu se judecă doar " după ureche ”, după gust personal sau după ce sună bine la radio.

Aici contează:

- vocea live sub presiune extremă;

- prezența scenică pentru un public de sute de milioane;

- încadrarea într-un format extrem de strict;

- experiența reală a scenei Eurovision.

Cu tot respectul pentru meseriile fiecăruia, Eurovisionul nu se judecă nici din presă, nici din studio și nici de cei care n-ar trece nici de preselecție în cazul în care ar cânta live !!!

Se judecă de pe scenă!!!

Nu e vorba de orgolii.

E vorba de competență și relevanță.

Dacă vrei să participi la Eurovision, ar trebui să fii evaluat de oameni care au fost acolo, care știu ce înseamnă scena, votul internațional, repetițiile, vocea live, stresul, regulile EBU.

Am spus mereu la interviuri de-a lungul anilor:

" În juriu trebuie aduși OBLIGATORIU oameni care au avut tangență cu acest tip de competiție ! N-ai cum să te joci, să faci teste, să încerci lucruri ! Nu ai voie să faci așa ceva!!! "

Altfel, selecția devine un exercițiu de preferințe, nu de competență!!!

Eurovisionul cere experiență directă, nu păreri din afară.

Riscăm să transformăm un concurs de anvergură mondială într-un banal concurs de ... " asta mi-a plăcut mie ! "...

Și atunci ne mirăm de rezultate...

Eurovisionul merită mai mult!!!

Artiștii merită mai mult!!!

Iar acest mesaj nu este o aroganță de-a mea ci este o realitate profesională !!!

Nu este o critică personală, ci o observație pertinentă !

Pentru ca artiștii să fie evaluați corect, contextul contează.

Eurovisionul are reguli proprii și o miză uriașă.

Poate că merită jurizat, în primul rând, de cei care l-au trăit !!!

Nu mai vorbesc de faptul că votul publicului TREBUIE să conteze 50%, exact ca în etapa internațională !

Colaj cu Mihai Trăistariu si andreea balan
Iar voi ați eliminat și asta”, a scris Mihai Trăistariu pe Facebook.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

