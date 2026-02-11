Antena Căutare
Mihai Trăistariu regretă mesajul acid la adresa Andreei Bălan și chiar i-a transmis Andreei Bălan un mesaj de împăcare. Ce a zis

După ce a avut o reacție critică la adresa Andreea Bălan, Mihai Trăistariu și-a pus cenușă în cap și a transmis un mesaj de împăcare pentru artistă. Descoperă ce a mărturisit celebrul cântăreț.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026, 16:30
Descoperă ce mesaj a transmis Mihai Trăistariu | Antena 1

De curând, Mihai Trăistariu a avut o reacție extrem de acidă la adresa Andreei Bălan. Artistul a spus că nu consideră că nu ar avea calitățile vocale și artistice necesare pentru a fi un bun jurat la Eurovision. Mai mult decât atât, acesta a decis să nu mai participe la concurs cu piesa „Infinity”, după ce a aflat că în juriu se află celebra cântăreață.

Recent, Mihai Trăistariu pare să își fi schimbat părerea și chiar a transmis un mesaj de împăcare pentru Andreea Bălan. Descoperă ce a ținut să menționeze artistul.

Mihai Trăistariu regretă mesajul acid la adresa Andreei Bălan și chiar i-a transmis Andreei Bălan un mesaj de împăcare

După ce a criticat-o pe cântăreață și a acuzat-o de faptul că nu ar fi îndeajuns de înzestrată pentru a putea deține titlul de jurat Eurovision, Mihai Trăistariu s-a răzgândit și pare că regretă vorbele acide pe care le-a spus. Mai mult decât atât, acesta a ținut să transmită chiar și un mesaj de împăcare pentru Andreea Bălan. Iată mai jos ce a ținut să transmită:

Citește și: Mihai Trăistariu, atacuri repetate la adresa Andreei Bălan, jurat Eurovision: „Nu ar trece nici de preselecție, dacă ar concura”

„De câteva zile tot am zis să scriu asta...

Iar acum am simțit că e momentul s-o fac !

Am făcut recent niște declarații la adresa Andreei Bălan. Cuvintele postate de mine au fost preluate în media, exprimând critici dure la adresa ei și a rolului ei în juriul Selecției Naționale Eurovision 2026.

Vreau să revin cu o postare sinceră și din inimă.

Am greșit !

Eu nu sunt așa ! Eu sunt un om bun. Sau, cel puțin, vreau să devin din ce în ce mai bun.

Regret nespus că a trebuit să arunc cuvinte aiurea despre această artistă a României.

Despre această colegă de breaslă, care merită toată aprecierea mea și a întregii țări !...

Am colindat România în turneele Andre - Valahia. Se legase chiar o prietenie între trupele noastre.

În 1999, la debutul ambelor trupe... atât Andre, cât și Valahia... au câștigat titlul de Hitul Anului.

ANDRE cu LIBERĂ LA MARE.

VALAHIA cu BANII ȘI FETELE.

Am urcat împreună pe podium. Și am împărțit acest titlu.

Iar asta parcă a întărit prietenia dintre noi.

Însă, iată că anii grei petrecuți în această industrie, sacrificiile pe care le face un artist ca să se mențină, timpul consumat cu repetițiile, cu concertele, cu aparițiile tv, interviurile date presei... toate astea pun presiune pe tine... și se transformă în frustrări.

Exact asta mi s-a întâmplat mie !

Eurovisionul și Tornero... mi-au marcat viața și cariera ! Mi-au deschis oportunități pe care nu le-aș fi avut altfel.

Și atunci tot revin... și revin... și revin la Eurovision.

E visul meu să ajung din nou pe scena internațională Eurovision !

De asta am fost atât de vehement și nedrept în declarații !

Am fost prea dur cu Andreea.

Cariera ei, construită cu atâta muncă... este de neprețuit. Iar asta nu i-o poate lua nimeni !

Sunt peste 25 de ani de showbiz. Iar asta o îndreptățește, oricând și la orice oră, să fie în juriu la Eurovision.

Nu e corect cum am procedat și vreau să-mi cer scuze public față de ea !

Am reacționat așa dintr-o suferință acumulată în câțiva ani de tăcere. Sunt frustrările mele legate de acest Eurovision România.

Una peste alta...

Acum 2 săptămâni... am purtat o discuție cu conducerea Sălii Palatului ... pentru că-n 2027 vreau să-mi organizez primul meu concert acolo !

Andreea îl are deja pe al doilea în acest an.

Îi doresc maximum de succes !

Ca să-i dovedesc că nu am niciun sentiment negativ la adresa ei... mi-ar plăcea să ne împăcăm 100% și să fie invitata mea în primul meu concert la Sala Palatului.

Andreea...

Eu cred în bunătate, în respect și în dialog. Învăț din greșeli și îmi asum când greșesc.

De azi încolo... aleg să fiu mai atent, mai blând și mai responsabil cu ceea ce spun.

Îți doresc tot binele din lume și sper ca acest mesaj să ajungă la tine exact așa cum este: din suflet.

Uneori, emoțiile ne iau înaintea cuvintelor ! Așa am pățit eu !

Uneori, spunem lucruri care nu ne reprezintă !

Vreau să-ți spun încă o dată: îmi pare sincer rău. Nu sunt eu ăsta ! Nu este felul meu de a fi și nu asta vreau să transmit.

Îți doresc succes în toate !

Și... IARTĂ-MĂ !

Fiecare artist are propriul drum, propriile lupte și propriile alegeri. Te apreciez mult ca om și-ți

respect cariera.

Am înțeles din viață că e important să ne respectăm, chiar și atunci când vedem lucrurile diferit!”, a fost mesajul transmis de Mihai Trăiastariu pe pagina sa de Facebook.

colaj foto cu andreea balan si mihai traistariu

Așa cum era de așteptat, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară și nu puțini l-au lăudat pentru puterea de a recunoaște că a greșit.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

