Mihai Trăistariu s-a îndrăgostit și o vrea pe Vulpița Veronica! Artistul, mesaj neașteptat: „Dacă nici așa n-o conving...Să mă caute”

P. S. 1 : Uite ... până și la culoarea ochilor semănăm! 🤔🤔🤔

P. S. 2 : Dacă vrea vaccinu' să mă caute! 🤧🤧🤧

P. S. 3 : Dacă nici așa n-o conving, să-i dea tag cineva și s-o anunțe că până și la cifre ne potrivim. Ea a-mplinit 22 iar eu am #21”