Mikaela Albu are iubit la vârsta de 16 ani. Ce spune tatăl ei, Mihai Albu, despre decizia ei

Mikaela Albu, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, are un iubit.

Mihai Albu i-a promis fiicei sale că îi oferă tot sprijinul de care are nevoie când vine vorba de prima ei poveste de iubire. | Instagram

La vârsta de 16 ani, vârsta la care adolescenții se îndrăgostesc, se pare că tânăra are și ea primul ei iubit, iar părinții ei sunt de acord cu decizia ei.

Mikaela Albu este o adolescentă discretă și nu a vorbit despre viața ei personală, dorind să trăiască primii fiori ai iubirii departe de ochii curioșilor și ai presei. Cu toate acestea, tatăl ei a fost cea care a dat-o de gol, povestind că fiica lui este într-o relație cu un tânăr.

Mikaela Albu are primul ei iubit la vârsta de 16 ani

Mihai Albu este de acord cu decizia fiicei sale de a avea un iubit și chiar a povestit că tot la vârsta de 16 ani s-a îndrăgostit și el pentru prima dată.

Designerul de pantofi a povestit că fiica lui a vorbit cu el deschis despre relația ei și atât el, cât și mama ei sunt la curent cu tot ce ține de noul ei iubit. Mikaela nu a dorit să se ascundă de părinții ei și a vorbit cu aceștia cu maturitate despre primul ei iubit.

Iulia și Mihai Albu au fost împreună timp de 9 ani, iar din iubirea lor s-a născut frumoasa Mikaela Albu, fiica lor acum în vârstă de 16 ani. Chiar dacă ea își petrece acum majoritatea timpului cu mama ei, Mikaela a păstrat o relație foarte apropiată și cu tatăl ei și se vizitează des. Tocmai pentru că au o relație strânsă, tânăra adolescentă a vorbit deschis despre prima ei iubire, știind că va primi acordul și sprijinul părinților ei când vine vorba de iubitul ei.

Mikaela Albu nu doar că le-a povestit despre iubitul ei, dar le-a cerut părinților ei sfaturi despre relații pentru a știi cum să gestioneze fiecare situația care ar putea apărea.

„Discută cu cineva, vorbește la telefon, e foarte bine. Ea nu s-a ascuns. De când a luat legătura cu el, de prima dată, știam că are pe cineva. M-a întrebat ce părere am și cum e… Cât am știut eu să îi spun, i-am spus. S-a mai sfătuit și cu mama ei, cu mătușa ei, care este foarte important pentru Mika. Și cu bunica ei s-a sfătuit”, a declarat Mihai Albu într-un interviu recent, potrivit Viva.

Designerul de pantofi a declarat că iubitul fiicei sale este de aceeași vârstă cu ea. Chiar dacă cei doi sunt elevi la licee diferite, se pare că aceștia reușesc să vorbească și să se vadă destul de des.

Mihai Albu i-a promis fiicei sale că îi oferă tot sprijinul de care are nevoie.

„Eu am fost mai mult cel care am fost acolo lângă ea, fiindcă am știut. Multe convorbiri telefonice cu el au fost de față cu mine și atunci am văzut timbrul, tonul și cum se vorbește. E foarte important. Nu s-a ascuns. Am apreciat că nu s-a ferit. Nu e nimic secret. E un băiat tot de vârsta ei, dar nu este însă de la același liceu. Din ce am văzut eu, stând aproape de Mikaela în ultima vreme, cam toate prietenele ei au pe cineva cu care vorbesc și țin legătura. Și eu m-am îndrăgostit prima oară tot la 17 ani (n. red. Mikaela împlinește 17 ani în octombrie)”, a mai spus Mihai Albu.

