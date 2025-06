Motivul pentru care Mikaela, fiica Iuliei Albu, a decis să se mute cu tatăl ei, Mihai Albu, după ce acesta s-a căsătorit

Mihai Albu, fostul soț al Iuliei Albu, s-a căsătorit în urmă cu doar câteva zile cu iubita lui Elena, medic cardiolog de meserie.

Celebrul designer de pantofi și soția sa s-au bucurat împreună de o ceremonie emoționantă și o petrecere așa cum au visat, alături de rude și cei mai apropiați prieteni.

La nunta lui a participat și Mikaela, fetița pe care designerul o are din căsnicia cu Iulia Albu, celebrul designer de modă.

Motivul pentru care Mikaela a decis să se mute cu tatăl ei, Mihai Albu

Se pare că Mikaela i-a făcut o surpriză de proporții tatălui ei când i-a comunicat decizia ei de a se muta cu el și cu noua lui soție, plecând astfel din casa mamei sale.

„Mika e acum la tatăl ei. Casa mea e un adevărat șantier. Circumstanțele prin care am ajuns în această situație nu sunt cele mai plăcute. Îmi concentrez însă energia pe finalizarea lucrărilor. Sper ca-n trei săptămâni să se termine totul și să putem locui din nou împreună. Până atunci va sta și la tatăl ei, dar și cu mine”, a mărturisit Iulia Albu pentru Cancan.

Iulia Albu a explicat motivul mutării Mikaelei pentru publicația Cancan și a mai adăugat că o așteaptă nerăbdătoare pe fata ei să se întoarcă acasă peste 3 săptămâni.

După ce a avut loc nunta lui Mihai și a Elenei, Iulia Albu a postat pe contul ei de Instagram o serie de imagini cu Mihai și Mikaela, arătând că se bucură de faptul că adolescenta i-a fost alături tatălui ei și le-a transmis un mesaj emoționant tinerilor căsătoriți.

„Îmi dau lacrimile. Am ajuns și în punctul acesta și sunt cu adevărat fericită. Nu știu cum îl cunosc oamenii pe Mihai, însă eu am avut șansa, privilegiul, să descopăr un om deosebit de rafinat, de manierat, responsabil, implicat, un om extraordinar de bun. Aproape că nu îi găsesc nicio deficiență cât să mă pot lua un pic de el. (…) A fost un «da» cu ecou, ca să se audă, mă simt ușurată, am depășit momentul. (…)

Nu am dormit decât trei ore, noroc cu TikTok-urile astea care te mai animă puțin, dar cred că facem față. (…) Eu am venit de la coafură, make-up și restul și Mihai era la patru ace, simțeam că sunt contra timp, el era deja aranjat, eu – cu sneakersii. Îmi place când îl văd elegant, am destul de des ocazia să îl văd așa”, a declarat Elena, soția lui Mihai Albu, la scurt timp după cununia civilă.

În fotografiile în care apare alături de noua lui soție și de fiica lui, Mihai Albu este vizibil emoționat și recunoscător că Mikaela și-a dorit să îi fie alături în aceste momente importante pentru designer.

