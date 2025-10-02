Antena Căutare
Mesajul emoționant pe care Iulia Albu i l-a transmis fiicei sale, Mikaela, de ziua ei de naștere. Adolescenta a împlinit 16 ani

Mikaela Albu, fiica Iuliei Albu, a împlinit ieri frumoasa vârstă de 16 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 10:16 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 11:43
Mikaela Albu a împlinit frumoasa vârstă de 16 ani. | Instagram

Iulia Albu i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale, Mikaela Albu, cu ocazia zilei sale de naștere.

Fiica celebrului critic de modă s-a bucurat din plin de ziua ei de naștere. Iulia Albu a postat pe contul ei de Instagram un video cu Mikaela pentru a o celebra.

Mikaela Albu, fiica lui Mihai și a Iuliei Albu, a împlinit 16 ani

Încă de la o vârstă mult mai fragedă, Mikaela a arătat că a moștenit foarte multe de la părinții ei, având mereu un ochi pentru frumos, lumea modeling-ului și a modei. Fiica lui Mihai Albu și a Iuliei Albu le calcă pe urme părinților ei și a arătat că este interesată de tot ce înseamnă fashion.

Iulia Albu e mândră să vadă că a avut o influență pozitivă asupra fiicei sale care e acum îndrăgostită de lumea modei. La doar 16 ani, Mikaela o însoțește mereu pe mama ei la evenimente mondene și chiar a contribuit și ea cu idei la amenajarea casei în care s-au mutat de curând amândouă.

Celebrul critic de modă și personalitate TV este mândră de fiica ei, Mikaela, și i-a făcut o urare emoționantă cu ocazia zilei sale de naștere. Cu multe dintre pasiunile mamei sale și cu aceleași trăsături ca și ea, Mikaela și-a conturat deja personalitatea și nu de puține ori mama ei, Iulia Albu, a spus despre fiica ei că este un caracter puternic și adesea chiar mai ambițioasă decât ea.

Mikaela este cea care a făcut-o mamă pe Iulia în urmă cu 16 ani, iar acest moment unic și emoționant a rămas întipărit în memoria criticului de modă.

Pe contul ei de Instagram, Iulia Albu a postat un video cu Mikaela în care adolescenta schimbă mai multe ținute, iar Iulia se vede că este mândră de stilul ei vestimentar și atitudinea pe care o are.

Cu multe ținute nonconformiste în palmares, la fel ca mama ei, Mikaela are curajul să se afirme prin modă și știe cum să se facă văzută atunci când își alege ținutele.

Având deja propriul ei cont de Instagram, Mikaela are deja o comunitate de oameni care o apreciază și care i-au urat cele mai călduroase urări de ziua ei de naștere.

Întrebată ce meserie se vede având în viitor, Mikaela a spus că nu s-a decis încă ce facultate să urmeze, dar tinde spre partea artistică.

”E foarte all over the place, ați înțeles? Deci ori pe business, ori pe artă. Eu zic să faci așa: să începi cu ASE și după aceea să faci ceva artistic, un master. Dacă nu ai bazele să poți să faci un business, nu contează că faci o facultate de modă. Ăsta este simplul adevăr”, a declarat recent Iulia Albu pentru Viva.

