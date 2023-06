Misha, prima reacție după ce Connect-R a vorbit despre motivele pentru care s-a ajuns la divorț. Ce noi detalii au ieșit la iveală

De curând, Connect-R a lansat o carte care în care a vorbit despre cele mai mari regrete ale sale. Printre paragrafe, cântărețul ar fi recunoscut că adevăratul motiv pentru care el și Misha au divorțat ar fi fost infidelitatea peste care fosta soție nu a putut să treacă, potrivit Evenimentul Zilei.

De această dată, Misha a fost cea care a făcut declarații, vorbind despre tentativele de împăcare cu fostul soț. Iată care au fost cuvintele cântăreței!

Care a fost prima reacție a cântăreței, după ce Connect-R a vorbit despre divorțul lor

Într-un interviu telefonic pentru Antena Stars, Misha a dat cărțile pe față și a comentat pe marginea celor mai recente afirmații pe care Connect-R le-a făcut în paginile cărții sale.

Întrebată ce părere are de faptul că artistul a spus că nu își va reface viața sentimentală până când ea nu și-o va reface, concurenta de la Te cunosc de undeva a oferit următorul răspuns:

„Este o cheste care vine de la sine la fiecare dintre noi. Momentan, nu e cazul la niciunul dintre noi! Nu am de gând să îmi refac viața, nu îmi stă gândul la așa ceva. Sunt foarte axată pe carieră, urmează să scot câteva piese și mă axez foarte tare pe treaba asta. Chiar nu-mi arde de așa ceva în momentul de față. Nu simt nevoia, nici nu aș avea timpul necesar să aloc unei relații. Și nu îmi doresc în momentul de față să îmi refac viața. Deci, dacă el va aștepta ca eu să fac pasul acesta, va avea de așteptat mult și bine!”, a spus Misha pentru sursa citată mai sus.

Concurenta de la Te cunosc de undeva! a fost întrebată și dacă fiica lor, Maya, o roagă să se împace cu tatăl ei. Iată ce răspuns a oferit Misha:

„Pentru Maya facem aceste vacanțe. De obciei, mergem în vacanțe în fiecare an de ziua ei. Noi nu am discutat niciodată cu Maya subiecte de genul, este un copil și noi vrem ca ea să își păstreze această puritate de copil și nu am băgat-o niciodată în subiecte de genul. Înțelege foarte multe lucruri fără să le întrebe.”, a răspuns Misha pentru Antena Stars.

Spre finalul interviului telefonic pentru sursa citată, Misha a mai dezvăluit că au existat pași de împăcare din partea lui Connect-R înainte de divorț, însă nu au fost aduse și alte comentarii asupra acestui aspect.

Care au fost declarațiile lui Connect-R în cartea sa

Connect-R a recunoscut că a avut o relație în paralel atunci când a fost căsătorit cu Misha, infidelitate peste care aceasta nu ar fi putut să treacă. Totuși, el susține că s-ar fi schimbat pentru fosta soție, însă ea nu l-ar fi putut ierta:

„(...) Astăzi, în noua mea stare nu aș mai avea de gând să înșel, nici gând să mai beau, nici gând să mă mai droghez, nici gând să-mi trădez soția. Sunt alt om. De ce n-a zis acum: <<hai să mergem înainte? Te iert și continuăm>>. N-a zis, pentru că este o femeie orgolioasă, mai cred că a fost rănită și că și-a pierdut încrederea în mine. Și a rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă. Chiar dacă, în anumite momente, aș fi sperat la o împăcare, cu prima ocazie, îmi reproșa tăios toate gesturile mele de trădare. Mă făcea să mă simt ultimul om, n-a putut să creeze pacea în casă. N-a putut să treacă peste momentele mele de rătăcire. Eu le lăsasem mult în urmă. La mine nu mai funcționau reproșurile, pentru că știam cine sunt și cum m-am schimbat. (...)”, au fost o parte din cuvintele lui Connect-R, citate de Evenimentul Zilei.

