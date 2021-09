Motivul pentru care Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, nu a participat la petrecerea de botez a fratelui său

Carmina a mărturisit că nu a putut ajunge la botezul fratelui său pentru că este în pregătiri pentru anul universitar. Tânăra este studentă și a plecat la Arad, orașul în car elocuiește mama sa, pentru a-și strânge lucrurile și a se muta la București. Fiind ocupată cu mutatul, tânăra nu a putut ajunge la evenimentul care îl avea în prim-plan pe fratele său mai mic.

Așadar, tânăra nu a putut ajunge la botez din cauza distanței și a treburilor pe care le avea, înainte de a se muta în București, în calitate de studentă.

De ce nu a venit Carmina la petrecerea de botez a fratelui său

„Eu am fost la București cu înscrierea la facultate, am rezolvat cu apartamentul și am rezolvat toate cele. Am plecat în Arad să-mi strâng lucrurile să mă pot muta în București, așa că am preferat să nu mă mai plimb pe drumuri. E ok, nu am vrut să mă plimb pe drumuri cu bagajele și toate cele”, a explicat Carmina, pentru Redacția.

Liviu Vârciu este tatăl a 3 copii. Pe Carmina o are dintr-o relație anterioară. Din relația actuală cu Anda Călin au rezultat doi copii, o fetiță și un băiat.

Liviu Vârciu l-a ținut pe fiul său departe de lumina reflectoarelor

Pe băiatul pe nume Liviu Matei, Liviu Vârciu l-a ținut un an departe de ochii curioșilor. Înainte de petrecerea de botez, artistul a apărut pentru prima dată la TV cu fiul, la Antena 1.

„Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei. Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt. Și pentru prima oară, în exclusivitate, Liviu Matei, moștenitorul.", a explicat Liviu Vârciu.

Ulterior micuțul Livu Matei a avut parte de o petrecere de zile mari.

Liviu Vârciu și Anda Călin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste

Tată a trei copii, Liviu Vârciu este îndrăgostit până peste cap de iubita lui. Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton.

“M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea.”, a spus Anda Călin despre modul în care ea și iubitul său s-au cunoscut, conform Libertatea.

