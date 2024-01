Motivul pentru care Cornelia Rednic nu a purtat rochii și fuste până acum: „Acum nu mai ies din ele”

Cornelia Rednic a dezvăluit de ce nu obișnuia să se îmbrace în rochii până acum, dar și cine a convins-o să poarte astfel de articole vestimentare. Iată care e bijuteria pe care nu o dă niciodată jos de la gât!

Într-un interviu exclusiv pentru Viva, cântăreața de muzică populară din zona Maramureșului spune că a ajuns să aibă încredere în ea și să fie mulțumită de cum arată acum, la vârsta de 48 de ani, deși nu a fost mereu așa. Iată ce declarații inedite a făcut soția lui Lupu Rednic!

De ce Cornelia Rednic nu s-a îmbrăcat în rochii și fuste până acum: „Am un corp atipic”

Cornelia Rednic a dezvăluit pentru Revista Viva cum i s-a schimbat viața după ce a slăbit. Acum trei ani, ea a renunțat la părul lung și s-a tuns. De asemenea, se pare că până de curând soția lui Lupu Rednic nu obișnuia să poarte deloc fuste sau rochii, deoarece considera că are un corp atipic.

„Este Geanina lângă noi. Am rochii fără număr, Geanina știe cel mai bine. Să spună că îi mănânc zilele. Ea dificilă, eu dificilă, dar la un moment dat tragem linie și suntem pe aceeași lungime de undă. Noi facem în felul următor. Eu vin la Geanina cu niște idei și plec cu altele. Pentru că, de fiecare dată, mi le scoate din cap. Recunosc că nu mă pricep la haine, nu sunt vreo pasionată de modă. Nu mă interesează ce se poartă, ce nu se poartă. Eu am un corp atipic. Nu sunt nici vreo slăbuță, nici vreo înaltă. Nu am 90/60/90 și, din cauza aceasta, o persoană ca mine este mai greu de învățat frumos. Și să arate și bine.”, a declarat Cornelia Rednic pentru sursa citată.

În altă ordine de idei, Cornelia Rednic a dezvăluit și ce bijuterie poartă mereu la gât.

„Este Sfântul Anton, un sfânt pe care eu îl iubesc mult, care m-a ajutat mereu. Și l-am primit de la finii mei cadou. Pe spate are un mesaj: <<Să te protejeze mereu>>. Ei știu că eu îl iubesc pe Sfântul Anton și mi-au făcut acest cadou de ziua mea. Îl port cu mare drag, pentru că e la sufletul meu.”, a declarat Cornelia Rednic pentru Revista Viva.

Cine a convins-o pe Cornelia Rednic: „A vrut Dumnezeu să ne întâlnim”

Cornelia Rednic se declară mulțumită de cum arată în prezent, cu toate că ar fi preferat să aibă cu câteva kilograme în minus.

„Acum, să nu fiu lipsită de modestie, dar mie îmi place de mine cum arăt. Sigur, dacă aș mai avea două-trei kilograme în minus, nu ar fi rău. Dar, la 48 de ani, eu zic că sunt bine. Pentru ce îi mulțumesc Geaninei este că până la ea nu aveam încredere în mine să port fuste. Și Geanina m-a îmbrăcat în rochii și în fuste. Și acum nu mai ies din ele. Mereu ea e atentă cu mine.”, a spus Cornelia Rednic pentru sursa citată mai sus.

Interpreta de muzică populară îi este extrem de recunoscătoare prietenei ei, de meserie designer, pentru că a făcut-o să aibă încredere să poarte fuste și rochii.

„Nu mă lasă la greu, chiar dacă stă peste noapte și îmi coase ceva. O iubesc ca pe o soră. A vrut Dumnezeu să ne întâlnim într-o conjunctură mai specială. Și uite că, dintre toate cele care eram atunci, noi două am rămas prietene și îmi doresc să rămânem așa pentru totdeauna. Eu așa sunt, prietenoasă. Și Geanina este la fel și o iubesc foarte mult. Avem o prietenie frumoasă și sunt foarte fericită pentru asta.”, a încheiat Cornelia Rednic pentru Viva.

