Motivul pentru care Irina Fodor nu vrea operații estetice. Ce rutină avea în trecut și cum își menține frumusețea acum

Soția lui Răzvan Fodor a devenit una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare după ce a fosta gazda emisiunilor Chefi la cuțite, Dancing on Ice și Asia Express.

Deși are o imagine impecabilă, potrivit Libertatea, până de curând aceasta nu a mers la specialiști pentru tratamente faciale și nici nu are vreun fel de intervenție estetică.

Irina Fodor despre operații estetice:"Dacă mi-ar recomnada medicul să-mi injectez botox acum, nu aș accepta"

Vedeta a povestit c[ rutina ei de îngrijire a tenului era una foarte simplă și nu folosea produse cosmetice, cu excepția unei creme hidratante.

Acum, după ce a fost gazda mai multor emisiuni, aceasta a trebuit să poarte machiaj zinici iar tenul ei a avut de suferit. Așadar, aceasta a apelat, pentru prim aoaraă la un specalist pentru un tratament facial, dar uțor speriată, a pus multe condiții.

Nu mi-am făcut absolut nimic până acum. Iar eu când am venit la specialist am venit puțin cam speriată, dar și decisă. Le-am zis din start: eu să știți că nu fac nici asta, nici asta. Adică, până acum, nu am mers nici la cosmetică la colțul blocului, povestește Irina Fodor, potrivit sursei citată.

Nu, absolut nimic nu mi-am făcut niciodată. Doar că am avut doi ani în care muncit la foc continuu. Am sărit din proiect în proiect, m-am expus la tot felul de temperaturi, de la cald la frig, machiaje în fiecare zi. Iar machiajul profesional încarcă destul de mult tenul, iar făcut zilnic, se simte. Mai mult de jumătate de an am purtat zilnic, a completat ea.

Tenul meu cred că nu a mai făcut față, pentru că aveam și o rutină foarte simplă. O cremă hidratantă și gata, plecam. Am început să fac tot felul de alergii, s-a sensibilizat.

În schimb, aceasta a precizat că nu este d eacord cu intervenții estetice pentru că este o persoană care preferă naturalețea, însă este conștientă că nu are cum să știe ce va fi pe viitor.

Acum aș zice nu, însă în 10 ani nu am de unde să știu cum mă schimb, cum mi se schimbă pielea. Pe viitor nu spun nu. Oamenii se schimbă mereu. Ne schimbăm fizic, ne schimbăm ideile, a conchis Irina Fodor potrivit aceleiași surse.

