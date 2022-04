Motivul pentru care Simona Gherghe a lipsit în ultimele două zile de la emisiunea Mireasa. De ce a fost nevoie să fie înlocuită

Simona Gherghe a anunțat chiar de miercuri că joi, vineri și sâmbătă nu va fi prezentă la emisiunea Mireasa și Gabriela Cristea, colega ei care prezintă Mireasa – Capriciile iubirii, îi va ține locul și în emisiune.

Simona Gherghe, escapadă romantică alături de soțul ei

Motivul pentru care Simona lipsește este că a ales să plece într-o mini-vacanță cu soțul ei Răzvan. Cei doi au plecat în Marea Britanie și petrec împreună câteva zile la Londra. Urmăritorii de pe Instagram ai Simonei Gherghe au putut vedea seria de poze pe care prezentatoarea TV a publicat-o pe Insta Stories.

Simona Gherghe a postat mai multe fotografii în care le arată fanilor ei priveliști din Londra, dar și felul în care sărbătorește alături de soțul ei.

Cei doi au plecat într-o escapadă romantică pentru că împlinesc 5 ani de la căsătorie. Drept dovadă, Simona a postat și o fotografie cu ea și soțul ei de la cununia civilă.

Simona Gherghe a vorbit deschis despre familia ei

Frumoasa prezentatoare TV a vorbit deschis despre viața ei de familie pe contul ei de Instagram, încercând să răspundă curiozităților fanilor.

Simona Gherghe nu se ferește să vorbească despre momentele mai puțin fericite din viața ei. Fie că este vorba despre starea sa de sănătate sau despre familie, frumoasa vedetă este deschisă față de fanii ei și le răspunde întrebărilor cu fiecare ocazie.

„Ana a fost geloasă pe fratele ei? Că eu abia am născut și am băiețelul tare gelos", a întrebat o mămică. Iată ce a răspuns Simona: „Da, a fost. Și acum au amândoi momente de gelozie. Dar primele luni chiar au fost extrem de grele. Chiar dacă noi am pregătit-o, era încă mică, probabil nu se aștepta să vină un bebeluș care să i-o răpească pe mami. Pur și simplu nu suporta să-l vadă la sânul meu, își acoperea ochii cu mânuțele. Iar eu plângeam și mă simțeam vinovată. A fost cea mai dificilă perioadă. Am avut, însă, răbdare. Și cu multă iubire am depășit greul, iar acum se iubesc foarte mult”.

În acest context, unul dintre admiratori a întrebat-o dacă se gândește să își mărească familia. Fară secrete, ea a mărturisit că și dacă și-ar dori acest lucru, din punct de vedere medical nu mai este posibil.

„Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a declarat prezentatoarea show-ului „Mireasa”.

