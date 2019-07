Nadia Comăneci: „Munca grea face totul mai ușor!”. Zece secrete ale succesului

Astăzi Nadia Comăneci sărbătorește 43 de ani de la prima notă de 10, din istorie, la gimnastică. Faimoasa româncă a fost întrebată de nenumărate ori care este cheia succesului. Află care sunt cele zece secrete ale succesului, dezvăluite de Nadia.

Ziua de 18 iulie rămână una istorică și plină de emoții pentru Nadia Comăneci. Gimnasta participa în urmă cu 43 de ani la cea de-a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară de la Montreal. La doar 14 ani, românca din Onești cucerește juriul de la Jocurile Olimpice și obține prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale. Cu această reușită România a ocupat locul 9 pe națiuni, cu 4 medalii de aur, 9 de argint și 14 de bronz (17 iulie - 1 august). De menționat este faptul că din cele 4 medalii de aur, 3 au fost obținute de Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice

Nadia Comăneci este considerată una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și cea mai bună gimnastă din toate timpurile. Aceasta a fost numită în nenumărate rânduri „Zeița de la Montreal” și este primul român inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame.

Astăzi, în vârstă de 57 de ani, Nadia Comăneci este un exemplu pentru tinerele generații de sportivi și nu numai. Iată care sunt zece secrete ale succesului dezvăluite de aceasta.

Nadia Comăneci: zece secrete ale succesului

1. „Nu am făcut gimnastică pentru a călători, nu am făcut gimnastică pentru a-mi cum­pă­ra anumite lucruri, să devin o celebritate, am făcut pentru că mi-a plăcut şi este important să pui pasiune în ceea ce faci.”

2. „Munca grea face totul mai uşor. Acesta este secretul meu. De aceea am câştigat.”

3. „Am muncit non-stop de la vârsta de 6 ani până la 23 de ani, când m-am retras din gimnastică.”

4. „Îmi place să le spun tinerilor să muncească mult pentru a-şi îndeplini visele şi să trăiască momentul.”

5. „Nu fug de o provocare pentru că îmi este frică. În schimb, fug spre ea, deoarece singura modalitate de a scăpa de frică este să o calc în picioare.”

6. „Stiți care a fost cel mai bun sfat pe care l-am primit în gimnastică? Acela de a avea curajul de a crede că pot reuși imposibilul.”

7. "Trebuie să fii umil și pregătit să cazi, iar apoi să încerci din nou. Nicio idee sau un plan nu este perfect din prima. Dar dacă ești dispus să încerci este posibil să ai un mare succes."

8. „Pentru a reuși perseverență este vitală. Am obținut acele rezultate deoarece nu m-am gândit nicio clipă să renunț. Trebuie să-ți dorești tot timpul mai mult. Acest lucru este valabil pentru antreprenori, sportivi, politicieni. Că și gimnastii, antreprenorii trebuie să creadă în ei. Dar, de asemenea, trebuie să fie pragmatici. Nu este suficient doar să crezi, să ai o viziune, ci trebuie să o și aplici", a spus Nadia Comaneci pentru Whiteboardmag

9. ”Nu există o definiţie a perfecţiunii. La un moment dat, când aveam 14 ani, am făcut ceva la care oamenii nu se aşteptau, este ca o scară pe care o urci în viaţă şi eu am ajuns acolo prima.”

10. „Trebuie să înveţi să te ridici atunci când pierzi şi să continui“.

