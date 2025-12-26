Nicolas Sarkozy, la bustul gol. Unde și-a petrecut Crăciunul fostul președinte al Franței după eliberarea din închisoare

Antena Căutare
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, își petrece sărbătorile într-o destinație exotică. Iată cum a fost surprins fostul președinte francez.

Publicat: Vineri, 26 Decembrie 2025, 15:34
Nicolas Sarkozy, la bustul gol de sărbători | ProfiMedia

Nicolas Sarkozy a petrecut 20 de zile în închisoare, fiind eliberat la începutul lunii decembrie 2025. Acesta este acuzat de a-și fi făcut campanie electorală într-un mod fraudulos în 2007, primind susținere financiară din Libya. El a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare, însă a fost eliberat după trei săptămâni.

După trei săptămâni de arest, Nicolas Sarkozy își petrece Crăciunul pe o insulă exotică

Fostul președinte francez, în vârstă de 70 de ani, a avut o experiență... marcantă în închisoare. Ca mulți alți deținuți politici, și Nicolas Sarkozy a publicat o carte de memorii din timpul petrecut după gratii. Journal d'un prisonnier are 216 pagini și a fost lansată pe 10 decembrie.

„Griul domina totul, devora totul, acoperea fiecare suprafață,” scrie el într-un pasaj, conform unei surse. „Aș fi dat orice să pot privi pe fereastră, să mă bucur să văd mașinile trecând.”

În prima sa noapte, spune el, s-a rugat în genunchi după ce a vizionat un meci de fotbal: „A venit natural. Am rămas așa câteva minute. M-am rugat pentru puterea de a purta crucea acestei nedreptăți.”

Sarkozy, care a fost președinte între 2007 și 2012, a fost protejat în închisoare de doi ofițeri de securitate și a rămas închis în celula sa 23 de ore pe zi, cu excepția orelor de vizită.

„Se spune adesea că înveți la orice vârstă. Este adevărat, pentru că am învățat foarte multe la închisoarea La Santé, despre alții, precum și despre mine însumi”, menționează el.

Duă gratii, dieta sa era alcătuită din „produse lactate, batoane cereale, apă minerală, suc de mere și câteva dulciuri”.

În cadrul unui interviu, fostul președinte al Franței a declarat că a scris mare parte din carte când se afla în închisoare „cu un pix pe o masă mică de placaj în fiecare zi” și a terminat cartea după eliberarea sa pe 10 noiembrie. Următorul apel va avea loc în martie 2026.

După această experiență, Nicolas Sarkozy a dorit să se detașeze, astfel că, precum un adevărat împătimit al călătoriilor, și-a făcut bagajele și a plecat pe o insulă exotică: Guadeloupe, din Marea Caraibelor.

Guadelupa, care este una dintre cele mai populate regiuni franceze din Caraibe, oferă plaje frumoase și peisaje idilice, perfecte pentru vacanță. Totuși, Nicolas Sarkozy nu se odihnește prea mult, deoarece aleargă în fiecare zi pe insulă.

El a fost surprins la bustul gol în timp ce își făcea sesiunea de jogging nestânjenit de lumea din jur. Doar cu un short pe el și căști în urechi, fostul președinte francez a arătat că este în încă în formă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

