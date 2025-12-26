Nicolas Sarkozy, la bustul gol. Unde și-a petrecut Crăciunul fostul președinte al Franței după eliberarea din închisoare

Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, își petrece sărbătorile într-o destinație exotică. Iată cum a fost surprins fostul președinte francez.

Nicolas Sarkozy a petrecut 20 de zile în închisoare, fiind eliberat la începutul lunii decembrie 2025. Acesta este acuzat de a-și fi făcut campanie electorală într-un mod fraudulos în 2007, primind susținere financiară din Libya. El a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare, însă a fost eliberat după trei săptămâni.

Citește și: Ultimele imagini cu Nicolas Sarkozy înainte să intre la închisoare. Fostul președinte va sta 5 ani în spatele gratiilor

După trei săptămâni de arest, Nicolas Sarkozy își petrece Crăciunul pe o insulă exotică

Fostul președinte francez, în vârstă de 70 de ani, a avut o experiență... marcantă în închisoare. Ca mulți alți deținuți politici, și Nicolas Sarkozy a publicat o carte de memorii din timpul petrecut după gratii. Journal d'un prisonnier are 216 pagini și a fost lansată pe 10 decembrie.

Articolul continuă după reclamă

„Griul domina totul, devora totul, acoperea fiecare suprafață,” scrie el într-un pasaj, conform unei surse. „Aș fi dat orice să pot privi pe fereastră, să mă bucur să văd mașinile trecând.”

Citește și: Carla Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, apariție sexy pe covorul roșu. Cum arată fosta Primă Doamnă a Franței la 53 de ani

În prima sa noapte, spune el, s-a rugat în genunchi după ce a vizionat un meci de fotbal: „A venit natural. Am rămas așa câteva minute. M-am rugat pentru puterea de a purta crucea acestei nedreptăți.”

Sarkozy, care a fost președinte între 2007 și 2012, a fost protejat în închisoare de doi ofițeri de securitate și a rămas închis în celula sa 23 de ore pe zi, cu excepția orelor de vizită.

„Se spune adesea că înveți la orice vârstă. Este adevărat, pentru că am învățat foarte multe la închisoarea La Santé, despre alții, precum și despre mine însumi”, menționează el.

Citește și: Nicolas Sarkozy poate fi primul fost şef de stat francez judecat de corupţie

Duă gratii, dieta sa era alcătuită din „produse lactate, batoane cereale, apă minerală, suc de mere și câteva dulciuri”.

În cadrul unui interviu, fostul președinte al Franței a declarat că a scris mare parte din carte când se afla în închisoare „cu un pix pe o masă mică de placaj în fiecare zi” și a terminat cartea după eliberarea sa pe 10 noiembrie. Următorul apel va avea loc în martie 2026.

După această experiență, Nicolas Sarkozy a dorit să se detașeze, astfel că, precum un adevărat împătimit al călătoriilor, și-a făcut bagajele și a plecat pe o insulă exotică: Guadeloupe, din Marea Caraibelor.

Citește și: FOTO: Fiica de fotomodel și de președinte! Fetița Carlei Bruni și a lui Nicolas Sarkozy a cucerit internetul

Guadelupa, care este una dintre cele mai populate regiuni franceze din Caraibe, oferă plaje frumoase și peisaje idilice, perfecte pentru vacanță. Totuși, Nicolas Sarkozy nu se odihnește prea mult, deoarece aleargă în fiecare zi pe insulă.

El a fost surprins la bustul gol în timp ce își făcea sesiunea de jogging nestânjenit de lumea din jur. Doar cu un short pe el și căști în urechi, fostul președinte francez a arătat că este în încă în formă.