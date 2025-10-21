Ultimele imagini cu Nicolas Sarkozy înainte să intre la închisoare. Fostul președinte va sta 5 ani în spatele gratiilor

În ultimele imagini cu Nicolas Sarkozy înainte să intre la închisoare, fostul președinte al Franței a fost acompaniat de soția sa, Carla Bruni.

În ultimele imagini cu Nicolas Sarkozy înainte să intre la închisoare se văd și susținătorii săi, care s-au adunat în fața locuinței fostului președinte.

Potrivit reporterilor aflați în fața închisorii La Sante, până și cei încarcerați au scandat pentru fostul președinte, scrie Daily Mail.

În vârstă de 70 de ani, Sarkozy a fost condamnat la 5 ani de închisoare după ce a fost acuzat că a primit milioane de euro de la Muammar Gaddafi, conducătorul Libiei, pentru campania sa din 2007.

Gaddafi a fost ucis în anul 2011 de către revoluționari.

Articolul continuă după reclamă

Ultimele imagini cu Nicolas Sarkozy înainte să intre la închisoare

„Nu mi-e teamă de închisoare. Îmi voi ține capul sus, inclusiv la porțile închisorii,” a declarat Sarkozy.

Sarkozy urmează să treacă printr-o „perioadă grea” în închisoarea La Sante din Paris. Potrivit surselor, fostul președinte probabil va sta într-o celulă de 9 metri pătrați, în aripa de izolare a penitenciarului.

Avocatul său, Jean-Michel Darrois, a spus că fostul președinte are „câteva pulovere, pentru că închisorile pot fi reci, și dopuri de urechi, pentru că poate fi mult zgomot. Izolarea prin care va trece este dureroasă, dar s-a pregătit pentru ea.”

Peste 100 de persoane s-au adunat în această dimineață în fața închisorii, după ce fiul său Louis, de 28 de ani, a făcut apel la susținători să se strângă în sprijinul tatălui său, în cartierul de lux din Paris unde locuiește fostul președinte. Fiul său Pierre a cerut „un mesaj de dragoste. Nimic altceva, vă rog.”

Citește și: Unde lucrează Elena Udrea la două luni de la ieșirea din închisoare. Cu ce se ocupă acum fosta blondină de la Cotroceni

Înainte să intre la închisoare, Sarkozy a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a susținut că e un „om nevinovat”. Fostul președinte a spus că simte o „profundă tristețe” pentru Franța.

„Pe măsură ce mă pregătesc să trec de zidurile închisorii La Santé, gândurile mele se îndreaptă către poporul francez, din toate categoriile și cu toate opiniile,” a scris Sarkozy.

„Vreau să le spun, cu toată tăria mea, că nu un fost președinte al Republicii e închis în această dimineață, ci un om nevinovat,” a continuat fostul președinte. „Simt o durere profundă pentru Franța, care se vede umilită prin manifestarea unei răzbunări ce a dus ura la un nivel fără precedent. Nu am nicio îndoială. Adevărul va triumfa. Dar prețul de plătit va fi copleșitor.”

Susținătorii lui Nicolas Sarkozy s-au adunat în fața locuinței sale

Susținătorii au scandat „Nicolas, Nicolas!” în timp ce acesta părăsea locuința și urca în mașina care urma să-l ducă la închisoare. Fostul președinte a apărut alături de soția sa, Carla Bruni, și a făcut cu mâna mulțimii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Imaginile acelei dimineți vor rămâne pentru totdeauna întipărite în mintea lui, la fel ca în a noastră. Nimeni nu își poate imagina cât de profund ne susține și ne hrănește prezența voastră. Tatăl nostru e un om nevinovat,” a scris fiul său Louis pe platforma X la scurt timp.

În închisoare, Sarkozy va avea o viață complet diferită față de cea din cartierul de lux din Paris unde are reședința.

Citește și: O femeie a scăpat de pedeapsa cu cinci ani de închisoare. De ce nu a mai fost încarcerată

„Va putea ieși în curtea de exerciții, singur, de 2 ori pe zi, va avea acces la o sală de activități, tot singur, și va fi singur și în celula sa,” a declarat Sebastien Cauwel, directorul închisorii La Sante despre programul lui Sarkozy.

Sarkozy a declarat că va lua cu el 3 cărți pentru prima săptămână după gratii, printre care „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas. Aceasta e povestea unui om închis pe nedrept, care își plănuiește răzbunarea împotriva celor care l-au trădat.

La sfârșitul săptămânii trecute, Sarkozy a fost primit la Palatul Elysee de președintele Emmanuel Macron, care a declarat că „e normal, pe plan uman, să-l primesc pe unul dintre predecesorii mei în acest context.”

Ministrul Justiției, Gerald Darmanin, a anunțat la rândul său că îl va vizita pe Sarkozy în închisoare, pentru a se asigura de siguranța acestuia și de buna funcționare a penitenciarului.

„Nu pot rămâne indiferent la suferința unui om”, a spus Darmanin.