Nicoleta Luciu a slăbit 7 kilograme în trei săptămâni! Cum a reușit. Dieta secretă

După o lungă perioadă în care s-a retras complet din viața publică pentru a se dedica familiei și celor patru copii, Nicoleta Luciu revine în lumina reflecroarelor.

Fosta vedetă a telenovelelor, celebră pentru aparițiile sale îndrăznețe și energia molipsitoare, își relansează cariera cu un proiect surprinzător, inspirat chiar din perioada în care a ales să stea departe de camerele de filmat.

Nicoleta Luciu a slăbit 7 kilograme în trei săptămâni

Nicoleta Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor în momentul în care se bucura de un succes uriaș, punând familia pe primul loc. A crescut patru copii departe de lumea mondenă și a evitat aparițiile publice, concentrându-se pe rolul de mamă.

Acum, cu copiii mai mari și mai mult timp pentru ea, revine – dar într-o ipostază diferită față de cea cunoscută publicului.

„Începusem o cură de slăbire cu două săptămâni imediat după Paște. Eu am mai ținut perioade lungi în care am fost vegană și raw vegană. De Paște, însă, am poftit ca niciodată și am mâncat carne și ouă. Apoi, am simțit nevoia de o detoxifiere și m-am reapucat de alimentația vegană și raw vegană, chiar cu vreo două săptămâni înainte să vorbesc cu prietena mea.

Reușisem să slăbesc deja 4 kilograme și eram atât de entuziasmată, încât am continuat. În următoarea săptămână am mai dat jos încă 3 kilograme. Practic, am slăbit 7 kilograme în trei săptămâni”, a povestit Nicoleta Luciu, potrivit cancan.ro.

Dieta secretă pe care a urmat-o Nicoleta Luciu

Conștientă că „pe cameră se vede tot”, ea a decis să slăbească. Și nu oricum, ci cu un plan alimentar simplu, dar eficient.

„Mi-am dat seama că trebuia neapărat să scap de aceste kilograme, pentru că pe cameră se vede tot. Mai am încă 3-4 kilograme de dat jos, vedem cum merge.

Am slăbit cu batoane, ceai verde, iar seara, în jur de ora 18:00, mâncam un singur baton, cu un pahar mare de apă. Ziua mai gustam, cel mult, un măr, o pară, o banană, niște nuci… și cam atât. Și am reușit incredibil de bine, exact ca în tinerețe”, a adăugat diva.

Nicoleta Luciu are propriul podcast

Nicoleta a mărturisit, de asemenea, că anii în care s-a dedicat exclusiv familiei nu au fost deloc ușori.

„Când ești mamă, de multe ori clachezi… Oboseala, stresul, lipsa somnului… Dar e și cel mai frumos sentiment din lume”. Însă trăirile astea au inspirat-o să pornească un proiect: o serie de discuții între mame, cu mame, despre mame”, a declarat Nicoleta.

Așa s-a născut podcastul ei – dedicat femeilor care au trăit atât bucuria, cât și greutățile drumului spre maternitate. De la sarcini complicate sau întârziate, la lipsa de sprijin, depresie, epuizare și temeri profunde.

„Eu am învățat foarte, foarte multe, de la mamele din jurul meu. Au fost o sursă de inspirație. Asta vrem să fim și noi cu acest proiect, o sursă de inspirație și de sprijin în același timp. Și foarte multe dintre femei trec prin multe, multe probleme. Toate mamele sunt niște eroine. Este extraordinar când sunt sprijinite și de tați, dar uneori ele duc tot greul singure. Noi vrem să fim un sprijin real, o comunitate în care femeile să simtă că nu sunt singure”, a mai spus Luciu.