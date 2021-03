Nimeni nu i-ar putea ghici vârsta cu o asemenea siluetă de invidiat. Câți ani are Tess Daly și cu ce se ocupă

Tess a devenit celebră mai întâi ca model, fiind extrem de apreciată pentru frumusețea ei. Blondina a reușit să semneze primul contract pentru jobul de model chiar după ce a împlinit 18 ani, în Tokio. Pe lângă spoturile publicitare pentru diferite branduri, Tess a reușit să apară și în câteva videoclipuri muzicale ale trupei Duran Duran. Într-unul dintre videoclipurile muzicale, frumoasa blondină a apărut complet dezbrăcată.

În anul 2000 ea și-a început cariera de prezentatoare TV, devenind gazda emisiunii “Find Me a Model”. De asemenea, Tess Daly a mai prezentat și emisiuni precum Get Your Kit Off, Singled Out, Smash Hits TV, SMTV Live, Back To Reality.

Frumoasa prezentatoare s-a lansat și ca scriitoare după ce în 2011 a publicat romanul “The Camera Never Lies”, urmând ca în 2013 să mai publice o carte intitulată “It's Up to You New York”. Tot în 2013, frumoasa Tess a început colaborarea cu L'Oréal.