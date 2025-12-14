Antena Căutare
O mai ții minte pe Roberta din telenovela „Rebelde”? Dulce Maria este însărcinată pentru a doua oară. Primele imagini cu burtica

Dulce Maria, una dintre cele mai cunoscute actrițe de telenovele, și-a surprins fanii când a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare pe coperta unei reviste celebre.

Publicat: Duminica, 14 Decembrie 2025, 10:30 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 16:21
O mai ții minte pe Roberta din telenovela „Rebelde”? Dulce Maria este însărcinată pentru a doua oară. Primele imagini cu burtica | Shutterstok/Profimedia

În anii 2000, „Rebelde” făcea senzație în rândul tinerilor. Acum, Dulce Maria, idolul multor adolescenți care urmăreau telenovela, a anunțat că urmează să devină mamă pentru a doua oară. Vedeta RBD mai are o fetiță cu soțul său, Paco Alvarez.

Dulce Maria, actrița din „Rebelde”, va deveni mamă pentru a doua oară

Dulce Maria se număra printre cele mai iubite voci din trupa RBD. Vedeta a dispărut din lumina reflectoarelor odată cu destrămarea trupei și încheierea filmărilor pentru telenovela „Rebelde”.

Dulce Maria, care are acum 40 de ani, s-a căsătorit în anul 2019 cu Paco Alvarez, producător de film. Artista mai are o fiică, pe nume Maria Paula, iar, de curând, a anunțat că urmează să devină mamă pentru a doua oară. Vedeta a dat vestea printr-un pictorial de senzație.

Pe coperta revistei „Marie Claire”, Dulce Maria apare îmbrăcată cu un palton negru, desfăcut în partea din față. Astfel, i se poate vedea burtica de gravidă. În picioare, vedeta a optat pentru tocuri.

„Vă împărtășesc cea mai frumoasă veste din lume”, a scris Dulce Maria pe profilul său de Instagram.

„Nu așteptam, dar uneori viața te duce fix acolo unde trebuie să fii. Sunt foarte fericită, chiar surprinsă. Am început să mă simt foarte rău în timpul unei călătorii, am crezut că am răcit sau ceva. Când m-am întors în Mexic am așteptat un pic să fac testul, dar, când l-am făcut, a ieșit pozitiv”, a declarat vedeta, citată de tvhappy.ro.

Cu prilejul aniversării a șase ani de mariaj, Dulce Maria a postat, pe contul personal de Instagram, un videoclip alături de soțul și fiica lor, însoțit de un mesaj emoționant.

„Astăzi se împlinesc șase ani de când ne-am unit viețile în fața lui Dumnezeu, de când împărtășim râsete, emoții, momente bune și rele, de când avem încredere și înțelegere unul față de celălalt, de când ne construim și ne respectăm, iar, pe lângă toate acestea, am primit-o pe María Paula, să o ghidăm, să o îngrijim și să fie profesoara noastră de pace. Iar ca și cum nu ar fi fost de ajuns, anul acesta sărbătorim dragostea cu vestea unui nou bebeluș, care vine să completeze această minunată familie cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Vă împărtășim fericirea și emoția noastră cu multă dragoste”, a transmis Dulce Maria în mediul online.

Dulce Maria continuă să fie foarte activă pe contul personal de Instagram, acolo unde are peste 13 milioane de urmăritori.

