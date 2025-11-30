Cum arată acum Anahi la 21 ani de la debutul trupei RBD. Fanii sunt îngrijorați să vadă transformarea prin care a trecut

Anahi, membra trupei RBD, a fost de curând prezentă la cea de-a 53-a gală de decernare a Premiilor Emmy, la New York.

Se pare că artista a slăbit mai mult în ultima vreme și și-a dorit să își etaleze corpul tonifiat într-o rochie care i-a pus în evidență talia și brațele. | Profimedia

La vârsta de 42 ani, Anahi arată în continuare ca o adolescentă, exact așa cum arăta la debutul trupei RBD și rolul ei din telenovela Rebelde.

Cum arată acum Anahi, la 21 de ani de la debutul trupei RBD

Anahi a jucat în Rebelde, telenovela difuzată între 2004 și 2006 care a devenit rapid preferata adolescenților, cu povești de viață în care mulți tineri s-au regăsit. Prima peliculă în care a jucat frumoasa actriță a fost în 1989, pe vremea când era doar o copilă, atunci când a interpretat rolul principal din „Habia una vez una estrella”.

De-a lungul anilor, Anahí a apărut în numeroase telenovele de succes produse de Televisa, precum Alondra (1995), Vivo por Elena (1998), El Diario de Daniela (1998) și Mujeres Engañadas (1999). Primul său rol principal a fost în producția lui Pedro Damián, Primer Amor... A Mil por Hora (2000).

Acum, la 42 ani, Anahi Giovanna a ajuns una dintre cele mai cunoscute artiste din Mexic, cu o carieră uriașă în muzică și telenovele. Trupa RBD, care a debutat în 2004, a fost startul ei într-o carieră de vis. Tânăra a cântat alături de Christian Chavez, Dulce Maria, Maite Perroni, Christoper von Uckermann și Alfonso Herrera, având apoi numeroase concerte în întreaga lume.

Din nefericire, trupa RBD s-a destrămat, iar membrii ei au ales să urmeze fiecare o carieră solo. În 2023, trupa RBD s-a reunit pentru un turneu inedit de dragul fanilor lor, marcând 20 de ani de la debutul lor.

Anahi a lansat de atunci mai multe albume solo și piese de succes care i-au încântat pe fanii din întreaga lume.

Pe plan personal, Anahi s-a căsătorit în 2015 cu Manuel Velasco Coello, fost guvernator al statului Chiapas, devenind astfel Prima Doamnă a acestui stat mexican.

În ianuarie 2017, cei doi au devenit părinți pentru prima dată, după ce artista a dat naștere primului lor copil, un băiat pe nume Manuel. În 2020, Anahi a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume un băiețel, pe Emiliano.

Artista împărtășește adesea momente din viața sa de familie pe rețelele sociale, fiind extrem de dedicată celor doi fii ai săi.

Recent, ea a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la Premiile Emmy din New York, gală la care a participat într-o rochie superbă care i-a pus în valoare silueta suplă.

Imaginile cu ea, deși extrem de frumoase și elegante, au stârnit îngrijorări în rândul fanilor.

