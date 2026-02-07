O mai ții minte pe Urinela din „Vacanța Mare”? Ce mai face și cum arată astăzi Ani Crețu: „Fac ce am făcut de la 18 ani”

Ani Crețu, devenită celebră în anii 2000, alături de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu în „Vacanța Mare”, a făcut declarații despre viața ei, la aproape 20 de ani de la apariția în scenele spumoase cu „Leana și Costel”.

Ani Crețu, în vârstă de 47 de ani, a oferit un interviu pentru click.ro, în care a dezvăluit cu ce se ocupă la aproape două decenii de la proiectul „Vacanța Mare”, fondat de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu.

Ce mai face și cum arată azi Ani Crețu, actrița care a interpretat-o pe Urinela în „Vacanța Mare”

Întrebată de click.ro, ce face în prezent, dar și cu cine mai păstrează legătura din proiectul „Vacanța Mare”, Ani Crețu a dezvăluit că pe plan profesional se ocupă în continuare cu teatrul, în timp ce în plan personal se axează pe viața de familie.

În ceea ce privește relația cu vechii colegi, Ani Crețu a mărturisit că încă păstrează legătura frumoasă pe care au construit-o cu ani în urmă.

„Fac ce am făcut mereu, adică de la 18 ani și jumătate: teatru. Asta în plan profesional. Personal, familie, prieteni, pasiuni. Încerc să trec către maturitate cu decență. Cu prietenii din <<Vacanța Mare>> am păstrat legătura, normal. Ne leagă mulți ani petrecuți împreună, multe amintiri. Legăturile nu mai sunt la fel de strânse ca în trecut, este și normal, dar când vorbim sau ne vedem, zici că nu au trecut atâția ani. O reluăm de unde am rămas”, a răspuns Ani Crețu pentru sursa citată mai sus.

„Îmi este dor de efervescența acelor vremuri. Dar încerc să trăiesc în prezent... Marea mea luptă cu mine. Nu știu dacă a existat vreo perioadă liniștită în viața mea, de aceea prezentul îmi ocupă atât timpul, cât și mintea. Mereu au apărut provocări pe care le-am acceptat din mers. Viața vine cu de toate, important este cum m-am poziționat de fiecare dată”, a adăugat aceasta, potrivit click.ro.

Ani Crețu a devenit, între timp, mamă, soție, dar și director de teatru. Întrebată de Click! care este cel mai greu rol, aceasta a dezvăluit:

„Toate, dacă ții la tot ce te înconjoară. Este adevărat că nu poți fi 100% cu accelerația în toate odată, dar le iau pe rând. Copilul este prioritatea numărul unu și este firesc așa. Apoi, în funcție de unde sunt, patima care mă caracterizează îmi canalizează energia în ceea ce fac. Când am înțeles că singurul moment pe care îl am este ACUM, totul mi-a fost mai clar. Sunt omul de azi pentru tot ce a fost și voi fi mâine ceea ce sunt acum. Nu este o metaforă și nici nu sunt vorbe mari, este fix ce încerc să trăiesc în fiecare clipă”, a mărturisit actrița

Ani Crețu a făcut declarații și despre fiul ei, care va împlini, în curând, 13 ani.

„Adan este mare, în martie va avea 13 ani, o perioadă de transformare pentru el și de repoziționare pentru noi ca părinți: începe adolescența. Încercăm să fim alături de el cu blândețe și înțelegere, dar mai ales cu ghidare. Adolescentul este acea ființă fragilă aflată între două lumi: copilăria pe care a trăit-o și maturitatea, cea care va veni. Din punct de vedere al sănătății, Slavă Divinității, este bine. Are o imunitate bună, răcește rar. Cu alimentația sub control, este un copil responsabil și știe ce trebuie să evite. Dar continui să îi gătesc inclusiv pentru școală”, a spus Ani Crețu, potrivit sursei citate mai sus.

Cu ce se ocupă Ani Crețu în prezent

Din noiembrie 2025, Ani Crețu este director la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”. Noul an l-a început cu un spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale. Iată ce dezvăluiri făcea despre acest eveniment!

„Da, mai exact din 27 noiembrie 2025. Spectacolul este dedicat moștenirii culturale pe care am primit-o de la înaintașii noștri. Avem o bogăție culturală fabuloasă pe care avem datoria de a o păstra și a o cinsti. Asta îmi doresc de la acest eveniment. Conceptul evenimentului îmi aparține. Ce este măgulitor pentru mine este faptul că toți artiștii care vor fi pe scenă au spus <<da>> imediat.

În două ore aveam lista artiștilor, numele evenimentului - care este titlul unei poezii de-ale lui Eminescu și gata. Muzică, poezie, soprane, actori, Eminescu, Nichita Stănescu, George Enescu, Ciprian Porumbescu, Blaga, Arghezi vor fi pe buzele sau sub degetele celor care vor fi în fața publicului. Așadar, ca în fiecare an, Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită pe 15 ianuarie, prin spectacolul-eveniment <<Să fie sara-n asfințit>>, organizat și găzduit de CMEC <<Ioan I.Dalles>>, de la ora 18:30, la Sala Dalles (Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 18). Intrarea este liberă”, declara Ani Crețu, înainte ca evenimentul să se desfășoare, potrivit click.ro.