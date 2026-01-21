Antena Căutare
Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Oana Matache de la Power Couple sezonul 1 a apărut pe rețelele de socializare cu nouă schimbare de look.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 10:01
Fosta concurentă de la Te cunosc de undeva a apelat la o schimbare de look neașteptată. | Antena 1

Oana Matache, fosta concurentă Power Couple, a apelat recent la o schimbare de look care i-a surprins pe fani.

La ce schimbare de look a apelat Oana Matache

Frumoasa artistă a ales să își facă o schimbare de look la început de an. Fotografiile alb-negru nu redau exact culoarea pe care a ales-o Oana pentru păr, dar se vede că nuanța ei este mult mai deschisă decât cum arăta înainte.

Oana Matache a lansat prima piesă în colaborare cu DJ Project și fanii sunt încântați! Cum apare artista în videoclip

Cu un machiaj extravagant, într-un sutien negru din dantelă, Oana Matache a atras atenția internauților pe rețelele de socializare. Încrezătoare și conștientă de atuurile sale fizice, Oana a pozat în ipostaze sexy, lăsându-și bustul amplu la vedere, spre bucuria fanilor ei.

Noua coafură, cu părul mai scurt, cu mult volum și vopsit într-o culoare deschisă a făcut-o pe Oana să arate complet schimbată. Look-ul ei sexy le-a atras atenția urmăritorilor ei care au lăudat-o în secțiunea de comentarii pentru alegerea făcută.

„Superbă”, „Vibe de Kate Moss”, „Muză”, „Doamne Dumnezeule si maica sfânta”, „Asta este o păpușă”, „Ești foarte frumoasa!” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile admiratorilor ei de pe rețelele de socializare.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 17 iunie 2025. Oana Matache, probleme la tragerea cu arcul. Reacția lui Radu Siffredi

Oana Matache se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Artista a lansat anul trecut o piesă nouă cu DJ Project. Oana Matache a bifat o nouă reușită în plan artistic, odată cu lansarea piesei „Vise de zahăr”, ce reprezintă prima colaborare cu celebra trupă DJ Project. Melodia a adunat deja numeroase vizualizări și fanii au fost impresionați atât de videoclip, cât și de vocea artistei.

Pe lângă proiectele ei muzicale și colaborările cu multiple branduri în calitate de creator de conținut și influencer, Oana merge adesea în concerte și cu sora ei, Delia, unde face parte din backing vocals. Este clar că atât Oana, cât și Delia au moștenit amândouă talentul muzical din familie, reușind să se remarce cu vocile lor.

Pe plan personal, ea se bucură de o frumoasă poveste de dragoste alături de Radu Siffredi, partenerul ei, și are doi copii, o fetiță și un băiat, dintr-o relație anterioară. Oana este o mamă mândră și este încântată de faptul că profesia ei îi permite să petreacă mult timp cu copiii ei.

Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Cum scăpăm de răceală? Leacuri băbești și recomandări medicale

Cum arată vila lui Silviu Prigoană la un an de la moartea lui. Locuința a fost scoasă la licitație. Ce spune Adriana Bah...
