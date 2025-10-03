Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Cum scăpăm de răceală? Leacuri băbești și recomandări medicale

Episodul 20 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 3 octombrie 2025. Răcelile frecvente pot fi o adevărată provocare, iar Oana Matache știe cel mai bine acest lucru. Medicul de familie Daciana Toma și medicul ORL Daniel Lupoi explică de ce apar atât de des răcelile și cum le putem preveni. În plus, Vania Limban dezvăluie leacuri băbești care pot fi de ajutor atunci când ne luptăm cu simptomele.

Vineri, 03.10.2025, 18:00