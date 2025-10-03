Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Cum scăpăm de răceală? Leacuri băbești și recomandări medicale
Logo show

Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Cum scăpăm de răceală? Leacuri băbești și recomandări medicale

Episodul 20 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 3 octombrie 2025. Răcelile frecvente pot fi o adevărată provocare, iar Oana Matache știe cel mai bine acest lucru. Medicul de familie Daciana Toma și medicul ORL Daniel Lupoi explică de ce apar atât de des răcelile și cum le putem preveni. În plus, Vania Limban dezvăluie leacuri băbești care pot fi de ajutor atunci când ne luptăm cu simptomele.
Vineri, 03.10.2025, 18:00
x
Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Testul care îți arată zonele în care transpiri cel mai tare

Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Testul care îți arată zonele în care transpiri cel mai tare

Logo show Vineri, 03.10.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Greșelile ascunse care ne împiedică să slăbim! Ce recomandă medicii

Medicool sezonul 9, 3 octombrie 2025. Greșelile ascunse care ne împiedică să slăbim! Ce recomandă medicii

Logo show Vineri, 03.10.2025, 18:16 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii

Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii

Logo show Vineri, 03.10.2025, 16:54 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Kiprianos părăsește emisiunea printr-o eliminare directă: „Nu se poate acomoda”

Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Kiprianos părăsește emisiunea printr-o eliminare directă: „Nu se poate acomoda”

Logo show Vineri, 03.10.2025, 16:50 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Publicul a votat! Ce băiat părăsește competiția

Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Publicul a votat! Ce băiat părăsește competiția

Logo show Vineri, 03.10.2025, 16:32 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Diana nu vrea să intre într-o cunoaștere cu Sorin!

Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Diana nu vrea să intre într-o cunoaștere cu Sorin!

Logo show Vineri, 03.10.2025, 15:54 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Liviu, dezamăgit pentru că Emily îl refuză. Ce sfaturi a primit

Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Liviu, dezamăgit pentru că Emily îl refuză. Ce sfaturi a primit

Logo show Vineri, 03.10.2025, 15:45 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Loredana este geloasă! Ce gest a făcut Ionuț pentru Ale

Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Loredana este geloasă! Ce gest a făcut Ionuț pentru Ale

Logo show Vineri, 03.10.2025, 15:39 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Ale, invitata băieților la cină. Ce băieți doresc să o cunoască mai bine

Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Ale, invitata băieților la cină. Ce băieți doresc să o cunoască mai bine

Logo show Vineri, 03.10.2025, 15:01 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Băieții nu cred că Loredana este sinceră și că s-a folosit de Ionuț!

Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Băieții nu cred că Loredana este sinceră și că s-a folosit de Ionuț!

Logo show Vineri, 03.10.2025, 14:37 Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Adin a stat cu Ștefania și Emily. Lavinia a plâns!

Mireasa sezonul 12, 3 octombrie 2025. Adin a stat cu Ștefania și Emily. Lavinia a plâns!

Logo show Vineri, 03.10.2025, 14:18 Super Neatza, 3 octombrie 2025. Cum să faci monștri care se topesc

Super Neatza, 3 octombrie 2025. Cum să faci monștri care se topesc

Logo show Vineri, 03.10.2025, 11:58
x