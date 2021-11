Oana Zăvoranu, noua consilieră de imagine a lui Cristian Piedone, primarul sectorului 5 al Capitalei. Ce mesaj a transmis

Oana Zăvoranu este noua consilieră de imagine a primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, așa cum a reieșit din presă, dar și din postarea pe care actrița a făcut-o pe rețelele de socializare.

Oana Zăvoranu a devenit noua consiliera de imagine a primarului Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone. Edilul a povestit pentru hotnews.ro faptul că aceasta se va ocupa de relația cu mass-media în poziția de consilier personal neremunerat.

”Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când facea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat pentru sursa citată mai sus, Cristian Popescu Piedone.

Oana Zăvoranu a făcut și ea o postare pe rețelele de socializare, prin care a confirmat vestea că are o nouă poziție în lumea politică. Cei doi, Oana și Cristian Piedone, se cunosc de foarte mulți ani, iar acest lucru le-a facilitat colaborarea profesională.

Actrița a publicat pe rețelele de spcializare o serie de fotografii cu primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, iar la descrierea a atașat un mesaj prin care a confirmat colaborarea celor doi.

„În vizită la viitorul meu șef”, a scris Oana Zăvoranu într-o postare de pe rețelele de socializare, care ulterior, din cauze neștiute a fost ștearsă.

Cum arăta Oana Zăvoranu în adolescență

Vedeta a publicat, în urmă cu mai mult timp, o imagine pe propriul cont de Instagram, unde a strâns aproape 500 de mii de urmăritori, cu ea în adolescență. În poză, Oana purta un costum verde deschis, cu o bluza verde aprins, alături de accesorii mari de culoare albă. Alături de imagine, vedeta a publicat și un mesaj în care detalia imaginea. ”.Acum 30 ani...pe la 16-17 ani ....cand esti smeker, esti smeker de la mama ta din....”

Fanii s-au grăbit să o complimenteze în comentariile imaginii ce a strâns peste 11 mii de aprecieri. ”Ești superbă. Ești o divă,” a scris o fană, urmată de alt comentariu: ”Ai ramas la fel de frumoasa..... mai frumoasa !”

Unii fani chiar au asemănat aspectul Oanei din adolescență cu cel al mamei sale: ”Semeni mult cu mama ta în tinerețile ei,” a scris un alt fan. Vedeta a vorbit recent și despre averea pe care a primit-o de la mama sa și ce a făcut cu milioanele de euro moștenite.

Cât despre planul personal de azi, Oana se află acum într-o relație cu Alex Ashraf, un bărbat cu 14 ani mai tânăr decât ea. Într-un interviu pentru Antena Stars realizat anul trecut, cei doi au vorbit despre mariajul lor, început în anul 2017.

"M-a învățat ce este dragostea adevătară. Pentru că este, cred eu, singurul bărbat care până la "frageda mea vârstă" m-a făcut să înțeleg cu ce se mănâncă dragostea", spune Oana Zăvoranu despre relația cu cu Ashraf.

