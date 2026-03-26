Partajul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip după ce vor divorța. Ce bunuri au de împărțit cei doi artiști

În urmă cu 2 zile, soția artistului de muzică populară Valentin Sanfira a anunțat că ei au decis să pună punct relației lor după 8 ani petrecuți împreună.

Valentin Sanfira și Codruța Filip au fost împreună timp de 8 ani și s-au căsătorit în urmă cu patru ani. Cei doi artiști păreau fericiți împreună, iar lumea îi cunoaște drept un cuplu solid, fiind foarte îndrăgiți de fanii muzicii lor populare.

Ce vor avea de împărțit la partaj Valentin și Codruța Filip

Se pare, însă, că lucrurile între cei doi stăteau diferit și nimeni nu știa. Ei au ales să dea cărțile pe față de curând, după ce Codruța a făcut anunțul că ei s-au despărțit chiar la începutul acestui an. Valentin Sanfira și soția sa nu mai postaseră noi imagini și videouri împreună de anul trecut, dar fanii nu au fost până acum suspicioși în legătură cu bunul mers al relației lor.

Cei doi artiști de muzică populară s-au căsătorit în toamna anului 2022 și de-atunci toată lumea credea că ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, până de curând, când soția cântărețului a decis să vorbească deschis despre separarea lor.

Din spusele Codruței Filip, se pare că cei doi nu doar că s-au despărțit, dar au și divorțat, anunț care l-a surprins pe Valentin Sanfira care a declarat:

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în (numele emisiunii), numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a fost prima reacție a lui Valentin Sanfira pentru Cancan.

Dacă au ajuns la divorț și vor fi nevoiți să facă partajul, cei doi au de împărțit o avere considerabilă. Sursa veniturilor lui Valentin Sanfira și ale Codruței Filip provin din concerte, evenimente private și nunți, ei fiind printre cei mai solicitați artiști de muzică populară.

Cei doi locuiau împreună într-o casă luxoasă, dar nu au dorit să divulge până acum cât a costat achiziția imobiliară. Valentin Sanfira a povestit într-un interviu că el și soția lui au investit mulți bani în amenajarea și modernizarea locuinței de lux.

Cu toate acestea, cei doi vor avea de împărțit casa și banii pe care i-au făcut din evenimentele la care au lucrat împreună. Încă nu este clar dacă Valentin și Codruța mai locuiesc sau nu împreună până la definitivarea deciziei de divorț.

Până acum, cei doi artiști de muzică populară nu au dezvăluit care a fost motivul despărțirii lor, dar fanii lor știu că artista a lipsit timp de 2 luni de acasă timp în care a fost în Thailanda la filmările pentru o emisiune TV. E posibil ca distanța dintre cei doi soți să fi dus la această ruptură care a intervenit între ei.

