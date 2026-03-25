Primul mesaj al lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Ce detaliu au observat fanii artistului de muzică populară

Cântărețul de muzică populară Valentin Sanfira s-a despărțit de soția lui, Codruța Filip.

Artistul a transmis primul mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare după despărțirea de soția sa, iar fanii nu au putut să nu observe că separarea lor nu a fost deloc pe cale amiabilă.

Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au despărțit recent, iar vestea i-a surprins pe fanii acestora care îi îndrăgesc nu doar pentru carierele lor impresionante în muzică, dar și pentru cuplul frumos pe care îl formau.

Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au despărțit la începutul acestui an

Potrivit postărilor lor de pe rețelele de socializare, Valentin Sanfira și soția lui păreau un cuplu extrem de bine închegat, care se respectă și se iubesc enorm. Ei au preferat să mențină mereu discreția atunci când vine vorba de relația lor, ținând detaliile ce țin de ei departe de ochii publicului și ai presei.

Faptul că cei doi și-au anunțat acum despărțirea i-a luat prin surprindere pe mulți, inclusiv pe cei din rândul apropiaților lor.

Cântărețul de muzică populară și soția lui formau un cuplu de mai bine de 8 ani și erau căsătoriți de aproximativ 4 ani. Ei sunt extrem de cunoscuți și apreciați în lumea muzicii populare și mulți colegi de breaslă au rămas surprinși să afle aceste veste tristă.

Artista a lipsit timp de două luni de acasă după ce a fost plecată în Thailanda unde a fost concurentă într-o emisiune, iar acela ar fi fost momentul în care s-a produs ruptura dintre cei doi soți. Pentru Valentin Sanfira, plecarea și absența soției sale ar fi fost greu de gestionat. Cea care a confirmat recent despărțirea a fost chiar soția artistului, care a dezvăluit că cei doi și-au spus adio încă de la începutul acestui an, dar au preferat să fie discreți în privința separării.

După declarația soției lui pentru Cancan, Valentin Sanfira a fost surprins să afle ce detalii a dezvăluit ea despre perioada grea prin care trece.

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în (numele emisiunii), numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a fost prima reacție a lui Valentin Sanfira pentru Cancan.

Artistul a făcut apoi o postare cu subînțeles pe contul lui de TikTok.

„Nu există prietenie, decât atunci când ești copil, adevărată. Restul există interese. Un amalgan de interese. Te caut, te sun, poate și vouă vi s-a întâmplat la mulți”, a fost mesajul cu subînțeles publicat de Valentin Sanfira pe TikTok la scurt timp după separarea de soția lui Codruța Filip.

Fanii cântărețului de muzică populară au văzut postarea lui ca pe o referire la schimbările recente care au avut loc în viața lui. Pare că în mesajul postat Valentin ar fi făcut referire la soția lui, evidențiând că ea și-a văzut interesul.

