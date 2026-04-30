Home Showbiz Vedete Paula spune tot despre căsătoria cu Stelian Ogică. De ce își dorește o nuntă atipică și multe surprize pe bandă rulantă

Paula, partenera lui Stelian Ogică, a vorbit despre planurile de căsătorie și relația lor. Cei doi pregătesc o nuntă civilă discretă și mizează pe încredere și sinceritate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Aprilie 2026, 18:50 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 18:51
Stelian Ogică și partenera sa, Paula, par mai hotărâți ca niciodată să își oficializeze relația. Paula a vorbit deschis despre planurile de căsătorie și despre felul în care își dorește să arate acest moment important din viața lor. Blonda visează la o nuntă atipică, departe de tipare și convenții.

Paula spune tot despre căsătoria cu Stelian Ogică

De profesie notar, Paula a declarat că ea și Stelian urmează să se căsătorească cât mai curând posibil, însă preferă să păstreze discreția asupra detaliilor. Cu toate acestea, a făcut câteva dezvăluiri neașteptate, pline de încredere și sinceritate.

„Nu sunt o fire geloasă, nu am de ce și nici posesivă. Mergem pe încredere. Trecutul este irelevant pentru mine”, a declarat aceasta, potrivit Cancan.

Paula nu s-a ferit să vorbească și despre nuntă. Este decisă să îl aducă pe Stelian în fața ofițerului de stare civilă, iar pregătirile sunt deja în curs, chiar dacă multe detalii rămân, deocamdată, secrete.

De ce își dorește o nuntă atipică și multe surprize pe bandă rulantă

„Da, urmează procedura. Faza este că noi nu ne căsătorim la biserică, ne căsătorim civil. Rămâne secret momentul”, a mai spus blonda.

Dincolo de imaginea publică a lui Stelian Ogică, Paula susține că acesta este un om complet diferit în viața privată. Ea a ținut să sublinieze sensibilitatea, inteligența și simțul umorului partenerului său.

„Este un om sensibil și inteligent, este haios. Nici nu arată rău. Nu judec oamenii după trecut, pentru mine contează prezentul și ce simt acum”, a mai spus aceasta.

În ceea ce privește viitorul, Paula recunoaște că iau în calcul și posibilitatea de a locui împreună, însă nu se grăbesc.

„O să luăm și mutarea în calcul, dar nu este încă momentul. Eu am biroul, nu pot să mă mut ușor. Părinții mei nu se bagă în viața mea. Întotdeauna mi-au spus că, dacă sunt fericită, să fac ce vreau”, a explicat Paula.

Cu o carieră solidă în spate, Paula este notar public în Timișoara, având peste 20 de ani de experiență și conducând un birou notarial activ. În ceea ce privește copiii, aceasta a clarificat că nu își mai dorește alții în viitor.

„A nu, exclus, avem fiecare din alte relații”, a spus ea.

Chiar și așa, povestea de dragoste dintre Paula și Stelian Ogică pare să fie una intensă și asumată. Cei doi par pregătiți să înceapă un nou capitol împreună, bazat pe încredere, maturitate și dorința de a construi o relație autentică, departe de prejudecăți.

