Stelian Ogică a ajuns la al șaselea divorț. Ce diferență de vârstă era între el și fosta soție. Motivele care au dus la separare

Stelian Ogică este urmărit de ghinion în dragoste, deși aparent are noroc la femei. Iată ce s-a aflat de relația cu Alexandra.

Stelian Ogică și Alexandra au mari probleme în relație, după spusele apropiaților. Deși divorțat de nu mai puțin de cinci ori, Stelian Ogică părea că are mai speranțe în dragoste.

Stelian Ogică și Alexandra, vieți separate după doi ani de relație

După cinci divorțuri, Stelian Ogică s-a recăsătorit, chiar la începutul relației cu iubita mai tânără cu 33 de ani. El și Alexandra au făcut pasul în secret, însă relația lor pare să aibă de suferit, după doar doi ani de relație.

Bărbatul trece printr-un nou eșec amoros. Potrivit unei surse, certurile dintre cei doi s-au întețit, iar diferențele dintre ei, de la vârstă (fiind mai bine de 30 de ani între ei) până la stilul de viață, au căscat o adevrată prăpastie peste care cei doi pare să nu poată trece.

Stelian Ogică se îndreaptă astfel către cel de-al șaselea divorț.

„Nu se mai înțeleg deloc, sunt mai tot timpul pe contre. Ea vrea o viață, el alta. E o chestiune de timp până când se vor separa oficial. Ceva lui nu îi convine și cred că a ales să dea un pas în spate. Nu mai este așa entuziasmat de relație”, au declarat surse apropiate cuplului.

Tot acestea au dezvăluit că nici în ziua cununiei cei doi nu au fost pe deplin fericiți, certându-se în fața ofițerului de stare civilă din cauza unor acte.

„Ei s-au și căsătorit. Ea îi poartă numele. A vrut să o cheme Ogică. S-au certat și acolo din cauza unor acte. Nu au vrut să se știe, probabil”, au adăugat sursele respective.

În ciuda zvonurilor despre divorțul lor, Stelian Ogică își dorește ca Alexandra să aibă succes în viața profesională, o sprijină și are încredere în abilitățile sale. Alexandra dorește să ajungă arbitru.

Pe lângă situația dificilă din căsnicia sa, Stelian Ogică are probleme și în relația cu fiica sa, Raluca. Potrivit sursei menționate anterior, între cei doi nu există punți de comunicare, iar tensiunile se acumulează de luni de zile.

„Nu mai sunt în relații bune. Ceva s-a rupt definitiv între ei. Raluca este cea orgolioasă în relația cu tatăl ei și este destul de distantă. De mult timp nu mai au o legătură strânsă. Din ce știu de la el, suferă mult din cauza asta. Nu se poate înțelege cu ea…”, au declarat surse apropiate lui Stelian Ogică.

Bărbatul este copleșit în aceste momente de dificultățile prin care trece în plan personal. Viața sa a luat o turnură neobișnuită.

Ce a declarat Stelian Ogică după ce a ieșit la iveală despărțirea de Alexandra

Nu mult după apariția zvonurilor unei posibile despărțiri, Stelian Ogică a confirmat totul printr-o declarație în presă:

„Am avut o relație plăcută, ca toate relațiile care încep. Deci a fost un început foarte frumos, foarte plăcut și credeam în el, pentru că nu m-aș fi implicat într-o astfel de situație care necesită multe obligații, dacă nu credeam în el. Și a mers un timp.

Cred că am forțat-o foarte mult, pentru că a obținut niște rezultate profesionale foarte mari. Ca să reușești astfel de performanțe presezi omul și găsești soluții să câștige, să reușească. Iar eu am făcut asta până am obosit-o.

Pe lângă asta au mai fost și altele de făcut. Examene, facultăți, mastere, module psiho-pedagogice, pentru că e profesor de sport acum. Au fost enorm de multe în doi ani de zile, iar toate le-a obținut datorită unei influențe pozitive din partea mea. Mi-am asumat riscul asta și e foarte greu”, a spus el.

Conform declarațiilor sale, Alexandra a avut succes în cariera datorită lui Stelian. Reușitele tinerei femei sunt puse pe baza relației cu acesta. De asemenea, motivele rupturii dintre ei ar fi presiunea mult prea mare pe care a pus-o bărbatul pe tânăra sa soție. Potențialul pe care îl vedea acesta în Alexandra l-a determinat să o „foțeze”.