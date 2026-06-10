Istvan Kovacs, recompensă importantă pentru prezența la Cupa Mondială 2026. Câți bani vor încasa arbitrii de la turneul final.

Arbitrul român Istvan Kovacs se numără printre oficialii selectați pentru Campionatul Mondial din 2026, competiție care va fi găzduită în premieră de trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic.

Cum va ajunge Istvan Kovacs să se îmbogățească după Campionatul Mondial 2026

Pentru „centralul” din Carei, prezența la cel mai important turneu fotbalistic al planetei reprezintă o nouă confirmare a statutului său în arbitrajul internațional, după prestațiile apreciate din ultimii ani în competițiile UEFA.

Pe lângă prestigiul participării la un asemenea eveniment, arbitrii selectați vor beneficia și de recompense financiare consistente. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, fiecare arbitru central delegat la turneul final va primi aproximativ 100.000 de dolari doar pentru faptul că face parte din lotul oficial al FIFA pentru competiție, arată acest site.

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Veniturile nu se opresc însă aici. Pentru fiecare meci arbitrat în faza grupelor, oficialii vor încasa câte 3.000 de dolari suplimentari. În cazul celor care vor fi delegați la partidele din fazele eliminatorii, bonusurile cresc considerabil, fiecare joc din această etapă aducând un câștig suplimentar de aproximativ 10.000 de dolari. Astfel, arbitrii care vor ajunge să conducă meciuri importante, inclusiv semifinale sau finala, pot depăși cu ușurință pragul de 130.000-150.000 de dolari pe durata competiției.

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Pentru Istvan Kovacs, aceasta va fi a doua experiență la un Campionat Mondial. Arbitrul român s-a aflat și pe lista oficială pentru ediția din 2022, desfășurată în Qatar, însă atunci nu a primit nicio delegare la centru. De această dată, după ce a arbitrat numeroase partide de top în Liga Campionilor și în competițiile internaționale, șansele sale de a conduce meciuri la turneul final sunt considerabil mai mari.

Ce arbitrii români vor mai participa la Cupa Mondială

Din brigada românească vor face parte și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, cei doi urmând să îl însoțească pe Kovacs la competiția care va reuni cele mai bune selecționate ale lumii.

Campionatul Mondial din 2026 va intra în istorie prin mai multe premiere. Va fi prima ediție organizată simultan de trei țări și primul turneu final care va avea la start 48 de echipe, față de cele 32 participante la edițiile precedente. Competiția se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie și va cuprinde nu mai puțin de 104 meciuri, devenind astfel cel mai amplu și mai lung Mondial organizat vreodată.

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În acest context, rolul arbitrilor va fi mai important ca niciodată, iar pentru Istvan Kovacs participarea la turneul final reprezintă o nouă oportunitate de a demonstra că arbitrajul românesc poate fi reprezentat la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial.