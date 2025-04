Piesa cu care Misha Miller vrea să rupă topurile, după „Bam Bam”. Cum sună noua melodie a artistei, dar și cum apare în videoclip

Misha Miller a lansat o nouă piesă cu care vrea să rupă topurile, după „Bam Bam”. Vineri, 11 aprilie 2025, artista și-a luat prin surprindere fanii cu melodia „Deja Vu”.

Cu un refren care îți rămâne în minte, piesa „Deja Vu” promite să cucerească atât topurile naționale, cât și playlisturile internaționale. Apariția artistei în noul videoclip este de-a dreptul spectaculoasă.

„Input-ul Mishei este incredibil. Este genul de om care știe exact ce vrea și cum să ajungă acolo”, spun colaboratorii artistei.

Cum a ajuns Misha Miller să lanseze piesa „Deja Vu”

Povestea din spatele piesei este la fel de captivantă ca și vibe-ul acesteia. Totul a început în Suedia, unde Misha a fost invitată la o tabără de creație muzicală. Acolo, alături de producătorul Gustav Efraimsson, a apărut prima variantă a piesei „Deja Vu”, în limba engleză. Producătorul venise cu un instrumental complet, însă doar intro-ul i-a plăcut Mishei.

„Când am ascultat pentru prima dată intro-ul, m-a atins ceva. Dar am simțit că linia melodică trebuie să fie diferită, mai aproape de ce simt eu. Așa că am refăcut totul după cum am simțit.”, a dezvăluit Misha Miller.

Artista a decis că piesa merită o versiune 100% în limba română, dedicată fanilor din țară. Alături de colegii săi, Misha Miller a scris versurile pentru varianta finală – „Deja Vu” – o piesă care pulsează cu energie și stil.

„Mi-am dorit să ofer ceva autentic publicului meu din România. Versiunea în română are o vibrație aparte, mult mai personală.”, a mai adăugat cântăreața.

Refrenul te face să pui melodia pe repet, o dată ce o asculți, nu-ți mai iese din cap. „Deja Vu” este genul de piesă care revine obsesiv în mintea ascultătorilor.

Piesa este disponibilă pe toate platformele de streaming și vine însoțită de un videoclip lansat pe canalul oficial de YouTube Misha Miller.

Cine este Misha Miller, artista care a făcut furori cu piesa „Bam Bam”

Misha Miller a devenit celebră datorită colaborării sale cu Alex Velea. Cei doi au lansat împreună piesa „Bam Bam”, care a strâns o mulțime de aprecieri în doar câteva luni.

Artista s-a născut la data de 13 noiembrie 1995. La vârsta de 29 de ani, Misha Miller este absolventa a două facultăți (Științe Politice și Finanțe Bănci) și vorbitoare a cinci limbi străine (română, franceză, engleză, spaniolă și rusă).

În ceea ce privește viața amoroasă, cântăreața este într-o relație de aproximativ opt ani. Aceasta nu a oferit prea multe detalii despre partenerul de viață, preferând să țină astfel de informații departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

De asemenea, Misha Miller a fost pasionată întotdeauna de muzică. De-a lungul timpului, cântăreața a făcut multe sacrificii pentru a ajunge unde se află astăzi. În prezent, aceasta se numără printre cei mai apreciați artiști din țară.

Piesa „Bam Bam” alături de Alex Velea a strâns mai bine de 64 de milioane de vizionări în aproximativ patru luni. Fanii au fost luați prin surprindere de timbrul vocal al artistei.