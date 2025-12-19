Antena Căutare
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa: „Dragostea adevărată”

Can Yaman, actorul turc care a furat inimile româncelor, s-a despărțit de iubita sa. Iată ce a declarat despre femeia care îl va cuceri iremediabil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 15:08 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 15:08
Can Yaman și Sara Bluma s-au despărțit | GettyImages

Can Yaman, actor, și Sara Bluma, DJ pe scena muzicii electronice, s-au despărțit după o perioadă în care păreau să aibă o relație foarte apropiată cu un viitor solid. Fotografiile postate pe rețelele de socializare, cât și aparițiile la evenimenite publice erau analizate în detaliu de fanii celor doi.

Can Yaman, primele declarații după despărțirea de iubita DJ

Can Yaman și Sara Bluma au făcut publică relația în iunie 2025, la Festivalul Italian Global Series. De-a lungul anului, ei au apărut la o serie de evenimente, chiar și la festivalul UNTOLD din România.

Fanii lui Can și ai Sarei au intrat la bănuieli încă de la finalul anului trecut, când cei doi și-au șters conturile de socializare. De asemenea, actorul a apărut în mai multe ocazii alături de colega sa de platou, Alanah Bloor. Însă până nu de mult nici Can, nici Sara nu au comentat public relația.

În ciuda faptului că de-a lungul relației celor doi, îndrăgitul actor a vorbit de mai multe ori despre căsătorie, tot el a confirmat recent despărțirea de iubita DJ.

„O iubesc pe Sara Bluma și o voi cere în căsătorie”, spunea el în vara acestui an, conform unei surse.

Cu toate acestea, relația lor s-a încheiat, iar actorul a anunțat că își caută „dragostea adevărată”, lăsând să se înțeleagă că sentimentele dintre el și Sara erau într-o oarecare măsură superficiale și nu a fost o legătură cu adevărat profundă.

„M-am despărțit de Sara: acum îmi caut dragostea adevărată”, a spus Can Yaman în cadrul unui interviu.

colaj Can Yaman și Sara Bluma
Can Yaman și Sara Bluma nu au vorbit încă despre motivele despărțirii, însă vestea i-a împărțit pe fani în două tabere, una în care predomină un sentiment de lamentație, iar alta de speranță pentru tânărul actor.

