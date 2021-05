Primul cuvânt al lui Archie l-a întristat pe Prințul Harry. Ce a spus fiul lui Meghan Markle

Prințul Harry a vorbit despre fiul său cu Meghan Markle în episodul 5 al producției. El a explicat că există o fotografie cu Prințesa Diana la creșa unde merge Archie, lucru care l-a încurajat pe copil să spună cuvântul care i-a produs durere.

”Am primit o fotografie cu ea de la creșă și a fost unul dintre primele cuvinte pe care le-a spus - în afară de mama, tata, a fost ”bunica”. Bunica Diana”, a afirmat mezinul Prințesei cu Prințul Charles.

El a afirmat că momentul i s-a părut frumos, însă nu a putut să nu-l întristeze. ”Este cel mai dulce lucru, dar, în același timp, mă întristează într-adevăr deoarece ea ar trebui să fie aici”, a mai afirmat Harry.

În martie, în timpul unei discuții cu James Corden pe un autobuz turistic, Prințul Harry a mărturisit că unul din primele cuvinte ale lui Archie a fost „crocodil”.

„Fiul meu are acum peste un an și jumătate, este isteric, are cea mai uimitoare personalitate, pune deja două, trei cuvinte laolaltă. Cântă deja cântece.”, spunea el la vremea respectivă despre Archie.

Prințul Harry, mereu cu gândul la Prințesa Diana

La doar șase zile după nașterea lui Archie, pe 6 mai 2019, Meghan a sărbătorit pentru prima dată Ziua Mamei din SUA și a împărtășit o imagine adorabilă a degetelor de la picioare ale nou-născutului ei, în timp ce făceau o plimbare în grădina lor de la Frogmore Cottage.

Mesajul de pe Instagram-ul al Ducilor de Sussex făcea referire în mod intens la regretata mamă a lui Harry, Prințesa Diana: „Plătim tribut tuturor mamelor de astăzi - trecute, prezente, viitoarele mame și celor pierdute, dar pentru totdeauna amintite. Onorăm și sărbătorim pe fiecare."

Meghan și Archie s-au pozat, de asemenea, cu florile preferate ale Prințesei Diana pe fundal.

Prin ce probleme a trecut Prințul Harry după moartea mamei sale

În „The Me You Can't See”, Prinţul Harry vorbeşte deschis despre sănătatea sa mintală.

El a spus că a făcut terapie 4 ani, „pentru a mă vindeca de trecut”, şi că soţia lui, Meghan Markle, l-a încurajat în acest sens.

„Am consultat medici, terapeuţi, terapeuţi alternativi, dar să o cunosc şi să fiu cu Meghan - atunci am ştiut că dacă nu fac terapie şi nu mă repar voi pierde această femeie cu care mă puteam vedea petrecându-mi restul vieţii”, a spus el.

Problemele lui Harry au apărut după moartea mamei lui, Prinţesa Diana, în 1997, când el avea vârsta de 12 ani.

„Dacă oamenii întrebau «Ce faci?», le răspundeam «Bine». Niciodată fericit, niciodată trist, doar bine. Bine era răspunsul uşor. Dar, din punct de vedere mintal, eram peste tot”.

Odată cu îndatoririle regale, anxietatea severă l-a dominat, a mai mărturisit el: „De fiecare dată când îmi puneam un costum şi cravată, până să plec de acasă transpiram, îmi creştea pulsul... eram în mod de luptă sau în modul avion. Atacuri de panică, anxietate severă... Perioada de la 28 la, probabil, 32 de ani, a fost un coşmar în viaţa mea, eram panicat. Eram dispus să beau, să iau droguri, să încerc şi să fac lucruri care mă făceau să simt mai puţine lucruri decât simţeam”, a continuat el.

