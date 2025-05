Procedura estetică pe care Bianca Drăgușanu o regretă profund: „M-a mutilat, efectiv”. Pentru ce tună și fulgeră

Bianca Drăgușanu a izbucnit pe rețelele sociale! Vedeta a mărturisit că regretă o intervenție estetică și le-a sfătuit pe urmăritoarele ei să nu recurgă la o astfel de procedură.

Bianca nu a ascuns niciodată faptul că a recurs, de-a lungul anilor, la numeroase intervenții estetice. Cu toate acestea, recent, a avut parte de o experiență mai puțin plăcută.

Procedura estetică pe care Bianca Drăgușanu o regretă profund

Vedeta regretă profund că și-a făcut un tatuaj la nivelul sprâncenelor, o decizie pe care încearcă să o corecteze de aproape trei ani. În plus, fosta asistentă de televiziune le-a transmis un mesaj sincer admiratoarelor sale, sfătuindu-le să evite o astfel de procedură.

„Cred că nu există niciun lucru mai prostesc în lumea asta decât să-ți tatuezi sprâncenele sau să-ți faci machiaje permanente. Să nu faceți asta niciodată la nimeni, niciunde. Este cel mai mare regret al vieții mele și mă chinui foarte tare ca să scap de ele, dar încet, încet voi scăpa.

Nu vă tatuați, nu vă faceți microblading, nu există asta. Nu faceți vreodată prostia asta, pe care eu o regret. Sunt într-un proces de vreo 2-3 ani în care mă chinui efectiv să scot niște tatuaje mizerabile, grotești, care m-au mutilat efectiv. Nu vă micropigmentați, nu vă faceți tatuaje permanente, cel puțin la față. Nu mai zic de alea de pe corp, că alea sunt ceva vulgar și ieșit din comun de urâte, mai ales la femei”, a povestit Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Bianca Drăgușanu: „Nu vă faceți microblading, nu vă tatuați sprâncenele”

Fosta iubită a lui Victor Slav a ținut să menționeze și că procesul de îndepărtare a tatuajului de pe sprâncene nu este deloc ieftin, implicând cheltuieli destul de mari.

„Și nu neapărat la sprâncene, că și la buze mi-am făcut, adică mai mare prostie de atât nu există. Dacă ți-ai mai făcut și la ochi un eyeliner din ăla super grotesc, te-ai automutilat, ca să știi de la mine. Așa chin și atât trag de vreo câțiva ani să le scot, încât nu vă pot explica, cât de dureroase, cât de des trebuie să mergi, o dată pe lună. Nu vă faceți microblading, nu vă tatuați sprâncenele, nu vă tatuați buzele, orice lucru de genul ăsta e super nașpa. Costă o grămadă de bani să le scoți, o grămadă de timp și te și chinui, frate, rău de tot. Nu faceți ca mine."

"Mi-am făcut foarte multe chestii, tot ce a apărut sau am crezut eu că îmi stă bine, mi-am făcut. Băi, dar cel mai mare regret sunt acest tatuaje oribile care se transformă în timp din foarte multe motive. Orice pigment devine albăstrui, gălbui, verzui, ceva rău de tot”, a continuat vedeta.

Cum se menține în formă Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a apelat la sprijinul unui medic nutriționist pentru a-și construi un plan alimentar adaptat nevoilor sale, în dorința de a-și menține silueta. Urmând așa-numita dietă „colibri”, vedeta reușește să scape de până la trei kilograme în doar câteva zile, notează Unica.

Unul dintre principiile de bază ale acestui regim este să bei un pahar cu apă înainte de masă, pentru a diminua senzația de foame.

„Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețe, prăjitură Pavlova, preferata mea. Așa că am decis să intru la regim.

Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele trei zile sunt mai dificile. Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă”, a spus Bianca pe Instagram, anul trecut.